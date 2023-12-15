Переломный момент пройден. Антарктида быстрое теряет ледовый покров и это невозможно остановить

Скорость отступления ледника и темпы потери льда вызывают обеспокоенность по поводу стабильности всего региона.

Related video

Ледник Пайн-Айленд является примером одного из самых быстрых выходов льда из ледникового щита Западной Антарктиды. При этом наблюдения показывают, что в последние десятилетия ледник быстро отступает и теряет лед, внося больший вклад в глобальное повышение уровня моря, чем любой другой ледник на Земле, пишет Science Alert.

Ученые годами наблюдают за отступлением ледника и сегодня скорость этого процесса и его темпы вызывают обеспокоенность у ученых в отношении стабильности региона в целом. Результаты моделирования показывают, что этот регион в Западной Антарктиде фактическим может полностью рухнуть в будущем. Исследователи опасаются, если это в действительности произойдет, то глобальный средний уровень моря может подняться сразу на несколько метров.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что в прошлом ученые уже наблюдали периоды быстрого глобального повышения уровня моря — на 1-2 сантиметра в год. Предполагается, что оно было связано с тем, что ледники теряли массу ускоренными темпами, однако сегодня речь идет о более глобальном уровне моря.

Опасность заключается в том, что когда ледники испытывают небольшое отступление из-за изменения климата, они могут продолжить отступать и далее, даже если это изменение обратимо вспять. Простыми словами, ледник преодолевает некий переломный момент, после которого остановить потерю льда практически невозможно, пока он не достигнет нового стабильного состояния.

Ученые отмечают, это связано с тем, что данный вид отступления ледника попросту необратим: изменение климата, необходимое для того, чтобы ледник восстановил свое первоначальное положение, намного сильнее, чем то, что первоначально заставило его терять лед.

Исследователи отмечают, что этот механизм нестабильности хорошо понятен в теории. Компьютерное моделирование теперь предсказывают, что события в Западной Антарктиде, вероятно, могут развивать по такому же сценарию в будущем. Однако до сих пор у ученых не было доказательств того, что нечто подобное уже происходило в прошлом.

В новом исследовании ученые из Университета Нортумбрии и Бангорского университета обнаружили, что ледник Райн-Айленд претерпел нечто подобное ранее. В 1940-х годах началась необратимая потеря массы и отступления, далее ледник преодолел переломный момент и продолжил терять лед. Фактически эта фаза ускоренного отступления завершилась к 1990-м годам.

Ученые использовали компьютерную модель и обнаружили, что это событие также, вероятно, повторится в будущем. Ученые считают, что в прошлом после отделения шельфового ледника от хребта произошло некое замедление таяния льда и более постепенное его отступление. Тем не менее оно продолжилось и прекратилось лишь в начале 1990-х годов, когда линия заземления ледника достигла неглубокого участка коренной породы.

Анализ ученых показал, что эта фаза быстрого отступления ледника между 1940-ми и 1970-ми годами фактически была необратимой. Эти результаты показывают нам, что если происходит значительное увеличение таяния у подножия плавучего шельфового ледника, оно может отступить, миновав переломный момент. Простыми словами% даже если климатические условия улучшаться, а окружающая среда похолодает, это, увы, не остановит потерю льда.

Ранее Фокус писал о том, что Земля уйдет под воду: нечто в Антарктиде заставляет ледник выбрасывать в океан миллиарды тонн льда.