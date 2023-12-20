Первый шаг к лазерной связи между Землей и Марсом: NASA успешно провело эксперимент в космосе

Это достижение поможет передавать гораздо большие объемы данных между Землей, Луной и Марсом.

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NASA успешно завершило свой первый эксперимент по передаче данных с помощью лазерной связи. Была проверена успешная работа орбитальной системы лазерной ретрансляции, что ознаменовало значительный прогресс в технологии космической связи, пишет Space.

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NASA провело успешную демонстрацию двусторонней лазерной связи между лазерными терминалами, размещенными на разных орбитах над Землей. Данная технология может стать основой для более быстрой передачи данных между Землей, Луной и Марсом.

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Земля получила сообщение с помощью лазерного луча, пролетевшего 16 млн км в космосе: что произошло

Специальный терминал лазерной связи под названием ILLUMA-T на Международную космическую станцию (МКС) доставила еще 9 ноября ракета-носитель Falcon 9 от компании SpaceX. Этот терминал установили на японском модуле МКС, после чего инженеры провели испытания, чтобы убедиться в работоспособности ILLUMA-T. Затем ILLUMA-T использовали для установки связи со спутником NASA для демонстрации лазерной связи под названием LCRD, который уже 2 года находится на высокой геостационарной орбите над Землей.

В то время как МКС вращается над Землей на высоте 460 км, то спутник LCRD вращается на высоте 35 786 километров. Это расстояние между ними позволяет проводить испытания лазерной связи на очень большой дистанции.

В то время как МКС вращается над Землей на высоте 460 км, то спутник LCRD вращается на высоте 35 786 километров. Это расстояние между ними позволяет проводить испытания лазерной связи на очень большой дистанции Фото: NASA

Системы лазерной связи используют инфракрасный свет, а не традиционные радиоволны для отправки и получения сигналов. Более короткие инфракрасные длины волн лазеров позволяют отправлять гораздо большие объемы информации по сравнению с более длинными радиоволнами.

По словам ученых из NASA, для эффективной работы и низких энергетических затрат, передатчик и приемник лазерного сигнала должны быть небольшими, легкими и находится в нужных точках друг от друга. В этом случае система лазерной связи будет работать очень хорошо.

Согласно заявлению NASA, использование лазерной связи значительно повышает эффективность передачи данных. С ее помощью космические аппараты будут быстрее передавать данные на Землю. Также лазерная связь имеет важнейшее значение для того, чтобы поддерживать стабильны и быстрый контакт с астронавтами, которые будут находиться на Луне или Марсе. И конечно же такая связь может использоваться для передачи данных между спутником Земли и Красной планетой. Эта технология также позволит поддерживать более быструю связь с миссиями в глубоком космосе.

Ученые из NASA говорят, что сейчас они проводят демонстрации и эксперименты, которые позволят оптимизировать внедрение данной технологии в будущие миссии по исследованию космоса.

Также Фокус писал о том, что на Землю с расстояния 30 млн км пришло сообщение из глубокого космоса и это был видеоролик с котом. Ученые считают это одним из важнейших достижений в развитии лазерной космической связи.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что из-за глобального потепления Земля превратится в Венеру. Ученые выяснили, как сильный парниковый эффект может сделать нашу планету непригодной для жизни.