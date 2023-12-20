Гадалки останутся без работы. ИИ теперь предсказывает размер будущего дохода и день смерти

Ученые из Дании и США получили модель, которая может генерировать прогнозы о вероятности ранней смерти человека или его доходе на протяжении всей жизни.

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Ученые разработали алгоритм, который на основе истории жизни человека может предсказать, как он будет жить и когда умрет, пишет DailyMail.

В рамках нового исследования была создана модель под названием life2vec делает точные прогнозы в 78% случаев. В отличие от других имеющихся моделей прогнозирования, новый алгоритм работает как чат-бот.

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Он был создан учеными из Дании и США, которые натренировали алгоритм машинного обучения на огромном пуле данных, собранных в Дании. ИИ снабдили всевозможной информацией от более чем 6 млн реальных людей, включая их доход, профессию, место жительства, полученные травмы, беременность и прочее.

В итоге, ученые получили модель, которая может обрабатывать простой язык и генерировать прогнозы о вероятности ранней смерти человека или его доходе на протяжении всей жизни.

Некоторые факторы в нашей биографии могут увеличивать риск ранней смерти, такие как принадлежность к мужскому полу, диагноз психического заболевания или наличие опасной работы. Также алгоритм учитывает факторы, связанные с большей продолжительностью жизни, такие как высокий доход или руководящая должность.

Рассматривая каждую часть вашей жизни в виде печатного текста, алгоритм life2vec предсказывает, куда повернет ваша история, основываясь на тех данных, которые были получены в данный момент.

Подобное взаимодействие с ИИ выполняют пользователи ChatGPT, который просят алгоритм выполнить ту или иную задачу. Также ученые могут задавать вопросы life2vec, например "насколько вероятна смерть в течение четырех лет" для определенного человека.

Отмечается, что модель обучалась на данных, собранных с 2008 года по 2016 год. Основываясь на этих данных, ИИ правильно предсказал смерть к 2020 году в более чем трех четвертях случаев.

Правда, для защиты личной информации людей, чьи данные использовались при обучении системы, она остается недоступной для использования широких масс или компаний.

"Мы активно работаем над тем, чтобы более открыто делиться некоторыми результатами, но это требует проведения дальнейших исследований таким образом, чтобы гарантировать конфиденциальность людей, участвующих в исследовании", — говорит ведущий автор исследования из Датского технического университета Суне Леманн.

Напомним, ученые знают день и время, когда вы, скорее всего, умрете. Согласно науке, существуют определенные дни недели и время суток в которые мы, вероятно, навсегда покинем этот мир.