Впервые в истории Турции: ученые нашли золотую пряжку ремня с изображением кагана Гектюрков

В Казахстане исследователи обнаружили комплекс, который имел большое значение для тюркского мира. В нем ученые нашли артефакты, связанные с правителями Гёктюрков.

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В Казахстане команда исследователей под руководством профессора Зайноллы Самашева обнаружила социальный комплекс и новые артефакты, датируемые периодом Западных Гёктюрков. Среди выдающихся находок — ременная пряжка с изображением лица кагана — вождя, что стало первой находкой такого рода в истории, пишет Arkeonews.

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Раскопки проходили в курганной части социального комплекса "Елек-Сазы", расположенного в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Во время археологических исследований, проведенных с 2016 по 2018 год, ученые обнаружили обнаружено более 300 курганов, которые датируются IX веком до нашей эры — VII веком нашей эры. Центром этой значительной находки является открытие мемориального культового комплекса Западнотюркского каганата.

Элек-Сази выделяется как важнейшее открытие в доисламском тюркском искусстве и археологии. Это первый и единственный мемориальный культовый комплекс Тюркского каганата, обнаруженный за пределами Монголии до сих пор.

Во время раскопок 2021 года на территории кургана обнаружили личные вещи Тегина, то есть местного правителя. Тегин принадлежал к роду Гёктюрков и имел задание присматривать за провинцией Он-Ок от имени турецкого кагана в Суябе. Что делает это открытие действительно важным, так это то, что впервые в истории найдено изображение кагана Гёктюрков.

Во время раскопок 2021 года на территории кургана обнаружили личные вещи Тегина Фото: Arkeonews

Структура и форма комплекса позволяют предположить, что он мог быть построен во времена 2-го государства Гёктюрков. Профессор Самашев выделил его значение, заявив: "Этот комплекс имеет большое значение для тюркского мира с точки зрения архитектурного стиля, погребальных церемоний, находок и религиозного культа".

Личные вещи, найденные в могиле, были предметами, положенными во время церемонии погребения кагана, практики, наблюдавшейся в погребальных церемониях Гёктюрков. Среди найденных предметов — золотая пластинчатая пряжка с изображением кагана, сидящего на троне с короной на голове и бокалом в руке. Профессор Самашев добавил, что этот орнамент является наследием тюркских народов.

Две золотые пластины, идентифицированные как пряжки к поясу, изображают кагана на троне со слугами, прислуживающими ему. Ношение золотого пояса означало доминирование в древнетюркских государствах.

Орнамент показывает кагана в традиционном турецком сидячем положении, в короне, напоминающей треугольный нимб, в окружении подружек невесты. Считается, что цветы вокруг трона — это цветы лотоса, которые часто используются в буддийском искусстве.

Профессор Самашев датирует пряжку пояса концом VIII века, что согласуется с информацией о каганах того периода. Владельцем пояса, вероятно, был один из этих каганов, или же владелец комплекса мог быть связанным с каганом, и подарить его сыну правителя как символ доминирования.

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Археологические исследования также проливают свет на архитектурный план мемориально-культового комплекса, состоящего из храма, церемониальной дорожки и дополнительных сооружений. В этом же комплексе обнаружили гранитную статую, изображающую сидящего, скрестив ноги, кагана Гёктюрков или Ябгу, которая сейчас хранится в Национальном музее в Астане.

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