Обнаружен первый ударный кратер на спутнике Юпитера Ио: считалось, что их там нет (фото)

Ученые считали, что Ио является единственным миром в Солнечной системе, где нет кратеров, но оказалось, что это нет так.

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Спутник Юпитера Ио, на котором находится самое большое количество вулканов в Солнечной системе, считался единственным не состоящим из газа миром, на котором нет ударных кратеров. Как показывают новые наблюдения кратеры на Ио все же есть, пишет IFLScience.

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Астроном-любитель Джеспер Сандберг изучал старые снимки космического аппарата "Галилео" (вращался вокруг Юпитера с 1995 по 2003 год) и заметил то, что не увидели ученые – ударный кратер на Ио. Профессиональные астрономы подтвердили, что обнаруженная особенность поверхности на спутнике Юпитера появилась в результате удара астероида и этот кратер не был уничтожен вулканической активностью Ио.

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Несколько столетий назад астрономы впервые узнали, что наша Луна покрыта кратерами, которые появились в результате падения астероидов. Когда же во второй половине 20 века в космос полетели космические аппараты, то астрономы узнали, что кратеры на поверхности каменистых миров Солнечной системы являются обычным явлением. Хотя некоторые кратеры уже исчезли в результате геологических процессов, многие из них все еще существуют на этих мирах по прошествии даже миллиардов лет.

Ио - спутник Юпитера Фото: NASA

Самое интересное, что на поверхность Ио также в течение всей истории спутника Юпитера падали астероиды, которые создавали кратеры. Но из-за извержений более чем 400 действующих вулканов заполнялись раскаленной лавой и исчезали. И все же один такой кратер, который впервые обнаружили астрономы, все же сохранился.

Большая вулканическая трещина привлекает внимание, но крошечная черная точка в центре наверху может быть первым обнаруженным на Ио ударным кратером Фото: NASA

Джеспер Сандберг заметил на снимках аппарата "Галилео" подозрительно круглое образование на поверхности Ио, которое не могло быть игрой света и тени. Можно было бы предположить, что это обычное жерло вулкана, но Дэвид Уильямс из Университета штата Аризона и Розали Лопес из Лаборатории реактивного движения NASA представили доказательства того, что это все же ударный кратер.

Аппарат "Галилео" находился недостаточно близко к Ио, чтобы получить хорошее разрешение снимка, поэтому это самое лучшее изображение ударного кратера. Здесь действительно видна форма чаши и окружающий ореол, что указывает на вероятное ударное происхождение Фото: NASA

По словам ученых, которые также проанализировали данные космического аппарата, все указывает на то, что это не вулкан, а действительно ударный кратер диаметром от 92 до 104 метров. Хотя ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы полностью убедиться в том, что был обнаружен первый сохранившийся ударный кратер на Ио.

Снимки поверхности Ио аппарат "Галилео" сделал еще в 2001 году и не ясно, сохранился ли этот кратер до сих пор. Также существует вероятность того, что таких кратеров на поверхности спутника Юпитера может быть больше.

Сейчас вокруг Юпитера вращается космический аппарат "Юнона", который сейчас занимается также исследованием спутников газового гиганта. Как уже писал Фокус, недавно аппарат прислал на Землю новые изображения вулканического мира. Но проблема в том, что пока "Юнона" пролетала намного дальше от Ио, чем аппарат "Галилео". Возможно, ученые получат новые данные о поверхности спутника Юпитера во время двух очень близких облетов Ио аппаратом "Юнона" 30 декабря этого года, а затем 3 февраля 2024 года.

Как уже писал Фокус, NASA впервые высадит на Луну не американца и это произойдет уже в относительно ближайшем будущем.