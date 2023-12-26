Теории заговора и физика. Это все симуляция: почему Вселенная может быть голограммой

Существует утверждение, которое может показаться правдивым, но пока нет доказательств того, что оно отражает ту реальность, в которой мы живем.

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25 лет назад физик Хуан Малдасена предложил наиболее правдоподобную реализацию голографического принципа в АдС/КТП-соответствии. Это интригующая голографическая связь между гравитацией в трехмерной Вселенной и квантовой физикой на двумерной границе Вселенной. Это соответствие до сих остается лишь предположением и нет доказательств того, что Вселенная действительно является голограммой. В статье для издания Phys, астрофизик Пол Саттер пишет, что утверждение о природе Вселенной кажется правдивым, но не доказано, что оно отражает настоящую реальность.

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По словам Саттера, в суждениях о том, что Вселенная является голограммой есть что-то фундаментальное, и это говорит о том, что физику объема Вселенной можно просто перенести в физику на поверхности.

Важно

Наследие Альберта Эйнштейна: почему гравитация тянет нас вниз, а не толкает вверх

Некоторые проблемы физики можно представить в виде новых математических решений и так часто делают ученые. Но АдС/КТП-соответствие (объединяет гравитационную теорию в пространстве анти-де Ситтера и конформную теорию поля; соответствие устанавливает связь между теорией струн и теорией Янга — Миллса) и более общий голографический принцип, который оно представляет, является чем-то большим, чем просто необычное математическое решение.

Много столетий гравитацию считали обычной силой природы, которую объекты во Вселенной используют для взаимодействия между собой. Но это уникальная сила природы. Это единственная сила, которую ощущает и имеет любой объект, имеющий массу.

Все, что имеет массу, все, что обладает энергией, создает вокруг себя гравитационное влияние, а также реагирует на это влияние. Альберт Эйнштейн описал гравитация не с точки зрения того, что объекты притягиваются или отталкиваются, а с точки зрения самой ткани пространства-времени.

Голографический принцип, независимо от того, применяется ли он к поверхности черной дыры и ее содержимому или к взаимосвязи между теорией струн и квантовой физикой, также показывает нечто важное о гравитации. Но, вспоминая Эйнштейна, гравитация не является просто силой природы, она представляет собой реакцию всех объектов с массой на искривление ткани пространства-времени.

Гравитацию можно назвать игровой площадкой пространства-времени, внутри которой мы все существуем. То есть, гравитация представляет собой пространство, время, материю и энергию, которые объединены в одну систему.

То, что люди считают Вселенной, является вместилищем всей широты пространства, глубины времени и сложных процессов, которые происходят во Вселенной.

Если говорить о теории струн, то она объединяет в себе предположения квантовой механики и теории относительности, а потому, как считают некоторые физики, на ее основе можно создать теорию квантовой гравитации.

Но до сих пор этого ученым сделать так и не удалось. До сих пор нет описания того, что на самом деле происходит на границе черной дыры. Но ученые с помощью квантовой физики выяснили, что физические трехмерные объекты не совсем такие, какими кажутся на первый взгляд. Например, черные дыры можно описать только по их поверхности, границе и краям, а не по их полной протяженности.

"Когда мы применяем ту же самую цепочку рассуждений о том, что голография является жизненно важным компонентом загадки квантовой гравитации, возникает АдС/КТП-соответствие и оно является потенциальным источником того, что теория струн поможет создать теорию квантовой гравитации".

Так может мы все же живем в голографической Вселенной? Если нет доказательств, то это не значит, что такого не может быть. Но физика, как и другая наука требует четких подтверждений тем или иным утверждениям. Поэтому пока что вопрос о глобальной симуляции, у которого есть свои приверженцы, остается открытым.

Фокус уже писал о том, что физики сумели объединить квантовую механику и теорию относительности Эйнштейна.