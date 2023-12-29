Ученые назвали животных, выигравших от ядерных испытаний: почему это произошло

Исследователи полагают, что многочисленные популяции выдр в Северной Америке обязаны своим процветанием испытаниям ядерного оружия.

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Еще в начале 20-го века отдаленный остров Амчитка был заповедником природы, но все изменилось, когда правительство США превратило его в ядерный полигон. В конце 1960-х и начале 1970-х годов здесь произошли три ядерных взрыва, включая крупный подземный взрыв, который когда-либо был произведен США, пишет Science Alert.

На острове Амчитка никогда не жили люди, однако самый крупный взрыв в 1971 году унес жизни не менее 900 каланов. При этом комиссия по атомной энергии, отвечающая за ядерное исследование, прогнозировала смерть не более 240 выдр. Сегодня ученые отмечают, что потери среди животных могли быть намного больше, если бы за несколько лет до этого исследователи и защитники дикой природы не переселили животных с острова.

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В 1960-х годах правительство изучало остров и исследователи подсчитали, что популяция каланов на острове была одной из немногих, которым удалось пережить полное исчезновение морских млекопитающих столетием ранее. В 1700-х и 1800-х годах роскошные шкуры выдр ценились как "мягкое золото", а потому охотники уничтожили около миллиона каланов, чтобы продать их мех.

В результате уже в начале 1700-х годов численность выдр сократилась со 130-300 тысяч до невероятных 2000 тысяч всего за пару столетий. В 1911 году Россия, США, Япония и Великобритания подписали договор о мехе, чтобы помочь защитить животных. Это помогло — спустя несколько десятилетий численность каланов увеличилась до 30 000.

Далее началась подготовка к ядерным испытаниям на острове Амчитка. Защитники дикой природы и исследователи протестовали против них, а затем запустили кампанию по переселению выдр — в результате правительство предоставило им самолет, вмещающий около 50 выдр на борту. В течение следующих нескольких лет команде удалось переселить более 700 выдр — их перевезли на юго-восток Аляски, в Вашингтон, Орегон и Британскую Колумбию.

Следующие 50 лет оказались периодом процветания для этих новообразованных популяций. Например, в Британскую Колумбию тогда были доставлены всего 89 выдр, а сейчас их численность достигла 7000. Некоторые оценки также свидетельствуют о том, что в Тихом океане сегодня обитает не менее 125 000 каланов.

Однако ученые обеспокоены тем, что это большое переселение не было до конца спланированным. Присутствие выдр на новых территориях изменило ландшафт, в котором они живут сегодня. С другой стороны, отсутствие выдр на острове позволило биологу Джиму Эстету изучить острова с каланами и без них: в результате он обнаружил связь между каланами, морскими ежами и лесами водорослей.

Исследователь обнаружил, что отсутствие выдр приводит к увеличению численности морских ежей, которые в свою очередь уничтожают леса водорослей. Фактически этот процесс можно сравнить с вырубкой морского леса — ламинария в этих местах попросту исчезает. По мнению ученых это является проблемой: во-первых, леса ламинарии служат домом для множества животных, во-вторых, они прекрасно улавливают углерод, что лишь усугубляет климатический кризис.

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