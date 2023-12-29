Судьба исчезающего вида находится в руках 120-граммового существа: родился редкий лемур (видео)

Очаровательные кадры показывают, как крошечный "танцующий лемур" цепляется за свою маму в первые мгновения жизни.

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На Земле живут миллиарды видов удивительных существ, но, увы, многие из них сегодня находятся под угрозой исчезновения. Например, лемур сифака Кокереля, чей вид оказался на грани исчезновения. Честерский зоопарк в настоящее время является единственным зоопарком в Великобритании и одним из трех в Европе, где заботятся о представителях этого вида, пытаясь восстановить их численность, пишет Daily Mail.

К счастью, у сотрудников Честерского зоопарка есть хорошие новости для защитников природы: в их питомнике родился крохотный детеныш этого редкого вида. Сотрудники зоопарка показали видео, на котором видно, как ясноглазый малыш крепко цепляется за шерсть матери, когда она прыгает с дерева на дерево.

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Этот вид приматом, родом из Африки, находится под угрозой исчезновения и получил свое прозвище "танцующий лемур"из-за своего характерного галопа боком. Ученые обнаружили, что именно эти движения позволяют животным преодолевать большие расстояния, расходуя при этом минимальное количество энергии.

Сегодня эта крохотная надежда исчезающего вида весит всего около 120 граммов, однако уже через три месяца это изменится: детеныш начнет расширятся и исследователям удастся узнать его пол. По словам приматолога Честерского зоопарка, доктора Ника Дэвиса, детеныш появился на свет от родителей 11-летней Беатрис и 10-летнего Эллиота, и впоследствии именно он станет большим стимулом для развития исчезающего вида.

Детеныш является надеждой для целого вида исчезающих лемуров Фото: CHESTER ZOO

Отметим, что сегодня в зоопарках Европы проживает всего 5 других сифака Кокереля, новорожденный детеныш станет шестым в этом списке. Именно поэтому, по словам ученых, появление нового представителя этого вида является таким особенным.

По словам Дэвиса, детеныш родился с густой пушистой белой шерстью, как и его родителей, уже с широко раскрытыми глазами.

Отметим, что за последние 30 лет дикая популяция лемуров сифака Кокереля сократилась на невероятные 80%. Основной причиной называют утрату среды обитания на острове Мадагаскар. В результате ученые внесли этот вид лемуров в категорию находящихся под угрозой исчезновения. По словам директора отдела животных и растений Честерского зоопарка Майка Джордана, этот уникальный вид приматов обитает только в одном месте на Земле — в северо-западных лесах Мадагаскара.

В своей естественной среде обитания лемуры сифака Кокереля могут вырасти до 46 сантиметров в высоту, а их хвост также может достигать до 46 сантиметров. По словам ученых, этот хвост помогает им удерживать равновесие, когда они прыгают через деревья на высоту от 6 до 9 метров.

Ранее Фокус писал о том, что на Мадагаскаре ученые открыли новый вид лемуров.