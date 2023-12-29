К насморку и кашлю добавилось кое-что еще: у штамма коронавируса появился необычный симптом

Неожиданный симптом появился у штамма коронавируса JN.1, который начал распространятся в декабре.

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У нового штамма коронавируса появились неожиданные симптомы, кроме уже привычного насморка и боли в горле, пишет IFlScience.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), новый штамм COVID JN.1 быстро распространяется в декабре. Он стал наиболее распространенным штаммом коронавируса в США, а также фиксируются случаи в Великобритании, Китае и Индии.

Пока органы здравоохранения не уверены, вызывает ли штамм JN.1 более тяжелое течение болезни. Пока серьезность заболевания, по-видимому, зависит от общего состояния здоровья человека и его иммунитета.

В это же время, есть убедительные свидетельства о том, что COVID JN.1 вызывает несколько необычные симптомы:

Насморк (31,1% заболевших);

Кашель (22,9%);

Головная боль (20,1%);

Слабость или усталость (19,6%);

Мышечная боль (15,8%);

Боль в горле (13,2%);

Проблемы со сном (10,8%);

Беспокойство или тревога (10,5%).

Несмотря на то, что большинство симптомов схожи с тем, которые наблюдались у заболевших с самого начала пандемии, такие как кашель, насморк и боль в горле, появились и весьма неожиданные – проблемы со сном и беспокойство.

Также медики отмечают, что потеря вкуса и обоняния, которые считались основным признаком COVID, сейчас составляют очень маленький процент. К пример, в Великобритании таких случает около 2-3%.

Внезапное широкое распространения JN.1 может указывать на то, что либо штамм стал более заразным, либо лучше обходит нашу иммунную систему. Хорошая новость заключается в том, что пока нет оснований полагать, что штамм более агрессивен, чем его предшественники.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что штамм JN.1 представляет повышенный риск для общественного здравоохранения в сравнении с другими циркулирующими вариантами", — говорится в сообщении CDC.

Напомним, ВОЗ повысила уровень опасности штамма COVID-19 Пирола. Несмотря на распространенность вируса, малое количество важных данных делает невозможным точное прогнозирования развития заразного штамма и его опасности для людей.