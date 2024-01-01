Хватит, чтобы обернуть Землю: в Новой Англии повсюду находят остатки загадочных каменных стен

Исследователи работают над количественной оценкой этого явления и уже обнаружили, что оно по объему значительно превышает Великую китайскую стену.

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Заброшенные каменные стены встречаются на всей территории США, однако лишь в Новой Англии они буквально встречаются на каждом шагу. Исследователи полагают, что этот феномен заброшенных каменных стен связан с уникальным в регионе сочетанием твердых кристаллических пород, ледниковых почв и ферм с лоскутными одеялами небольших земельных участков, пишет Inverse.

Почти все эти конструкции возведены европейскими поселенцами и их тягловыми животными, которые собирали и сбрасывали ледниковые камни с сельскохозяйственных полей и пастбищ к ограждениям и границам. После этого они использовали ледниковую породу, чтобы возводить целые ряды из камней.

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Самые старые подобные стены датируются 1607 годом, однако большинство стен были возведены лишь столетия спустя, в период между Американской революцией и культурным сдвигом в сторону городов и промышленности после Гражданской войны.

В новом исследовании ученые из Университета Коннектикута сосредоточились на весьма амбициозной задаче: оценить количество камня, который был использован для возведения этих стен. По словам соавтора исследования Роберта Торсона, масса камня, которую фермеры передвигали в том столетии, составила невероятные около 400 000 километров баррикад. Причем большинство из них были сложены друг на друга и достигали высоты до бедра среднего человека, а их ширина была приблизительно такой же. Для сравнения, по словам исследователей, этого хватило бы, что 10 раз обернуть Землю по экватору или достичь Луны на ее максимальном сближении с Землей.

Авторы исследования также обнаружили, что объемы использованного камня значительно превышают тех, что были использованы для строительства Великой китайской стены, египетских пирамид в Гизе и стены Адриана в Великобритании вместе взятых.

Сегодня ученые используют технику под названием LiDAR, а также обнаружение света и определение дальности для измерения и нанесения на карту каменных стен по всему штату Новая Англия. По словам Торсона, сегодня эти каменные конструкции играют важную роль для дикой природы, создавая своеобразные отдельные экосистемы. Например, для лишайников и мха сухие каменные стены являются поверхностью, на которой другие растения не могут с ними конкурировать. В то же время для растений стены представляют собой своеобразную защиту от солнца и ветра, а животные используют их для защиты и в качестве укрытия.

Ученый также отмечает, что эти загадочные каменные стены ранее не были описаны и классифицированы учеными, а потому им с коллегами предстоит много работы. Во-первых, ученые стремятся создать полную карту расположения каменных стен. Во-вторых, изучить различные типы стен. Авторы исследования также полагают, что изучение этих каменных конструкций может пролить свет на жизнь местных поселений, их быт и культурные ценности.

Ранее Фокус писал о том, что стены Иерихона могут быть библейской невероятно увлекательной выдумкой: ученые решили разобраться.