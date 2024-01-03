Убрать похмелье пропотев на тренировке: ученые рассказали, работает ли этот способ

Исследователи говорят, что такой способ поправить здоровье может быть опасным.

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Все больше людей уверенны в том, что быстро оправиться от похмелья помогут интенсивные занятия в тренажерном зале, во время которых вместе с потом уйдут из организма и токсины, пишет IFLScience.

Несмотря на то, что организм выводит алкоголь, в том числе с потом, через мочу и дыхание, процент выводимого количества выпитого очень низок – менее 10%. Остальное расщепляет наша печень во время процесса, который можно только переждать, так как он происходит со скоростью, которую невозможно увеличить.

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Физические упражнения могут лишь уменьшить беспокойство, которое появляется во время похмелья. Но самой главным признаком похмелья является обезвоживание организма. Это происходит из-за того, как алкоголь действует на наш организм.

"Алкоголь является мочегонным средством, то есть он стимулирует нашу потребность в мочеиспускании. Поэтому несмотря на то, что мы употребляем больше жидкости на вечеринках, на самом деле мы теряем больше, чем потребляем", — говорит личный тренер и эксперт по фитнесу Люк Уортингтон.

Также алкоголь провоцирует потерю жидкости тем, что заставляет наше тело потеть. Когда печень расщепляет этанол, который содержится в алкогольных напитках, наш орган производит соединение под названием ацетальдегид. Один из побочных эффектов этого соединения – тошнота, головокружение и повышенное потоотделение.

В этом случае пропотеть еще больше и потерять больший объем жидкости из организма – не лучшая идея. Но всегда найдутся люди, которые будут утверждать, что тренировки могут облегчить похмелье, и отчасти они будут правы. Правда, уловка кроется не в поте, а в гормоне счастья, который вырабатывается в организме после напряженной тренировки.

"Настоящая причина, почему люди начинают чувствовать себя лучше после тренировки, заключается в повышении уровня эндорфинов, а не в потоотделении", — говорит специалист в спортивной медицине Нареш Рао.

"Если вы решили потренироваться с похмелья, тогда лучше ограничиться легкими кардио нагрузками и побеспокоиться о достаточной гидратации, чтобы не страдать от потери воды", — подытожил эксперт.

Напомним, исследования показывают, что спаржа может быть не просто вкусным гарниром к мясу, она может действительно помочь смягчить тяжелое состояние утром, после употребления большого количества алкоголя.