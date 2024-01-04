Пир над могилами. В Уэльсе нашли захоронения людей в странных позах и с остатками древнего банкета

Археологи обнаружили необычное место захоронения, где кости людей соседствовали с костями приготовленных животных и осколками дорогих сосудов.

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В Уэльсе недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта было найдено раннесредневековое кладбище с женскими телами, уложенными в свернутых позах, пишет The Guardian.

Найденные тела были похоронены около 1500 лет назад и их положили на бок лицом к югу. Археологи предполагают, что такое захоронение указывает на особую погребальную церемонию.

Также вместе с человеческими останками были найдены фрагменты разделанных костей животных и осколки редких импортных стеклянных сосудов для питья. Такие артефакты указывают на то, что обнаруженное место предназначалось не только для захоронения, но и пиршеств.

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"Мы сделали действительно захватывающее открытие. Стоянки такого возраста крайне редки для Уэльса и часто мы не находим костей и артефактов", — говорит преподаватель археологии раннего средневековья в Кардиффском университете Энди Симан.

По мнению ученых, на месте захоронения, которое сейчас располагается на территории замка Фонмон, находится около 80 захороненных тел. Пока ученым удалось исследовать только 18 тел, из которых 4 были захоронены в необычном положении.

"Мы раньше обнаруживали тела, похороненные на боку в свернутых позах, но не в таком количестве. Это может быть свидетельством того, что тут проводился какой-то погребальный обряд. Во всех таких захоронениях тела лежат на правом боку и смотрят на юг", — подчеркивает археолог.

Также он добавляет, что все тела, похороненные таким образом, принадлежали женщинам.

Кроме этого, археологи предполагают, что место использовалось не только для захоронения. Фрагменты редких стеклянных сосудов происходили из западной Франции, а на некоторых костях животных имеются следы разделки и приготовления.

"Мы не нашли ни одного доказательства того, что люди раньше жили рядом с этим местом, поэтому следы приготовления пищи и осколки сосудов, предполагают что тут проводились ритуальные пиршества, возможно, в честь умерших", — говорит Симан.

Напомним, исследователи обнаружили неординарное захоронение в Швеции. Рядом с останками высокого мужчины они нашли меч длиной около 1,2 м. Ученые предполагают, что это была влиятельная личность.