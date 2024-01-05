Земля – это зоопарк с людьми: есть неприятное объяснение, почему мы не можем найти инопланетян

Исследователи говорят, что более развитые цивилизации могут намеренно игнорировать наши попытки выйти на связь.

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В новой статье ученые иначе взглянули на парадокс Ферми, утверждая, что если все наши поиски внеземной жизни ничего не закончатся, тогда остается только два варианта: гипотеза зоопарка или совсем ничего, пишет IFLScience.

Парадокс Ферми заключается в идее о том, что Вселенная необъятна и существует огромное количество времени, где горит септиллион звезд, рядом с которыми вполне могла зародиться жизни. Но при этом нет никаких наблюдений, которые подтвердили бы существование инопланетной жизни.

Другая гипотеза, выдвинутая Джоном Алленом Боллом в 1973 году, заключается в том, что все мы живем в своего рода зоопарке. Согласно этой идее, инопланетяне знают о нашем существовании, но преднамеренно не обнаруживают себя.

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"Я считают, что единственный способ объяснить отсутствие взаимодействия между "ними" и нами – это предположить, что они намеренно избегают контактов с нами, превратив наш мир в зоопарк", — писал Болл в своей статье.

Например, так же люди выделяют участки территорий на Земле в качестве природных заповедников, чтобы оставить неконтактируемые племена в изоляции. Так, развитые цивилизации могут позволять человечеству развиваться самостоятельно и наблюдать за процессом со стороны, как мы наблюдаем за животными в зоопарках. В таком случае, контакт произойдет как только цивилизации станут достаточно зрелыми технологически и политически.

Такое предположение означает существование правящей цивилизации или группы цивилизаций, которые согласились уважать подобные зоопарки во Вселенной.

Как бы там ни было, но до сих пор ученые не могут найти доказательств существования развитых цивилизаций, что само по себе достаточно странно. Астрономам удалось найти более 5 тыс. экзопланет, и если мы где-то там найдем простые формы жизни, значит ли это, что технологически развитые цивилизации – редкое явление.

Возможно, проблема заключается в том, что планеты с достаточным количеством кислорода для горения очень редкие. Земля – это пока единственная известная нам планета, где горит огонь, но прошли миллиарды лет, чтобы это могло произойти. Конечно, без огня инопланетная жизнь может появиться, но не создавать передовые технологии и машины.

Команда также предполагает, что редким явлением может быть и человеческий интеллект, основанные на определенных характеристиках, таких как размер мозга, ловкость рук и развитие речи.

Авторы исследования считают, что поиск внеземной жизни нужно продолжить за пределами Солнечной системы, рядом с близлежащими звездами.

"Чем дольше мы не можем обнаружить признаки развитых цивилизаций вокруг нас, тем менее вероятной становится гипотеза зоопарка. Таким образом мы приходим к выводу, что разумная жизнь во Вселенной встречается слишком редко. Поэтому у парадокса Ферми есть два разрешения: или мы действительно одни, или живем в космическом зоопарке. Поиски биосигнатур и техносигнатур внутри Солнечной системы и за ее пределами дадут окончательный ответ в следующий несколько десятилетий", — подчеркивают авторы.

Напомним, ученые считают, что продвинутые цивилизации могут собирать целые планетарные системы, как пазл. И для этого не нужно строить мегаструктуры вокруг своих звезд.