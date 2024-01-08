Первое путешествие к центру Земли: ученые охотятся за источником неограниченной энергии

Исландские ученые продвигаются с амбициозным проектом по бурению прямо в магматическую камеру планеты — такое происходит впервые в истории.

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Будущее геологии и использования возобновляемых источников энергии стоит на пороге революции. Ученые из Исландии активно продвигаются вперед с амбициозным проектом по бурению в магматическую камеру Земли, пишет Futurism.

Авторы исследования из Кластера геотермальных исследований (GEORG) в Рейкьявике заявили о старте "первого путешествия к центру Земли". Команда считает, что данное исследование может предоставить первый прямой взгляд на океаны расплавленной породы, вращающиеся в километрах под поверхностью Земли. Кроме того, результаты проекта могут буквально совершить революцию в геотермальной энергии, причем потенциально ее можно будет использовать в любой точке земного шара с невероятной эффективностью. По словам Бьорна Тор Гудмундссона, если данный проект увенчается успехом, он, по сути, может открыть источник "неограниченной энергии".

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Магма планеты невероятно важна для понимания геологии планеты, однако ранее ученым никогда не удавалось ее достичь. Авторы нового исследования, предполагают, что смогут получить прямые и точные данные о недрах Земли, если им все же удастся достичь магматической камеры. Отметим, что этот проект станет первой попыткой достичь мантии планеты — ранее ученые даже не предпринимали попытки подобного целенаправленного бурения.

По словам вулканолога из Университета Алсяки Джона Эйхельбера, едва ли кто-либо мог предположить, что ученые возьмутся бурить магму планеты. Однако все изменилось в 2009 году, когда геотермальный проект бурения исландской компании Landsvirkjun случайно наткнулся на магматический очаг, недалеко от вулкана Крафла. Тогда команда не была уничтожена извержением вулкана, а потому ученые получили еще одно доказательство того, что бурение магмы планеты в действительности может быть безопасным.

В 2013 году, та же команда, что наткнулась на магматический очаг в 2009 году, продолжила исследование и запустила амбициозный проект Krafla Magma Testbed (KMT). Теперь исследователи заявляют, что планируют начать бурение уже в 2026 году, а основной целью проекта называют улучшение нашего понимания недр Земли, а именно ее магмы.

По словам По Папале из Национального института геофизики и вулканологии в Италии, сегодня у ученых попросту нет прямых знаний о том, как выглядят магматические камеры. При этом именно они, по сути, играют решающее значение в понимании вулканов и их активности.

Предполагается, что в ходе исследования ученые разместят в магме ряд датчиков, которые будут следить за температурой. По словам Хьялти Палл Ингольфссон из GEORG, фактически команда намеревается провести прямое измерение температуры, чего раньше никогда не происходило.

Авторы исследования надеются понять, как горные породы переплавляются в магму, а также отыскать индикаторы, способные в дальнейшем помочь предсказать извержение вулкана, что сегодня является невозможным.

Однако основным направлением проекта, по мнению команды, является поиск возобновляемых источников энергии. Ученые надеются разработать форму, позволяющую преобразовать геотермальную энергию, чтобы использовать экстремальное тепло расплавленной породы. Впрочем, другие исследователи все еще не уверены, удастся ли команде открыть это "чудо чистой энергии" и преобразовать его, чтобы использовать для нужд человечества.

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