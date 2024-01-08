Мастер перевоплощения. Рогатые гадюки за секунды могут превратить свой хвост в паука (видео)

Потребуется лишь несколько ловких движений и покачиваний хвостом, чтобы эти ядовитые змеи сделали кончик своего хвоста похожим на ползущего паукообразного.

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На Земле живут миллиарды различных видов животных, использующих различные стратегии охоты. Некоторые змеи охотятся за своей добычей, другие предпочитают тактику выжидания, а рогатые гадюки (Pseudocerastes urarachnoides) используют для привлечения добычи лишь кончик своего удивительного хвоста, пишет Science Alert.

На самом деле паук, танцующий на кончике хвоста змеи, представляет собой узелок ткани с длинными отростками с обеих сторон. В состоянии покоя он выглядит безобидно, однако буквально через мгновение может ожить, "превратившись" в ползущего паука. В действительности, сходство просто поразительное даже для зрения предупрежденного человека-наблюдателя.

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Эта тактика охоты, по мнению исследователей, особенно хороша, если учесть, что остальная часть змеи идеально вписывается в ее привычную каменистую среду обитания. В результате, застывший хищник, шевелящий лишь кончиком хвоста, способен привлечь ничего не подозревающих птиц.

Целая сцена, где рогатая гадюка с паукообразным хвостом заманивает птицу и нападает на нее Фото: Fathinia, Amphibia-Reptilia, 2015

Ученые отмечают, что рогатая гадюка с паукообразным хвостом обладает одним из самых сложных "украшений" на кончике тела, из всех когда-либо зарегистрированных змей, живущих на Земле. Любопытно, что этому удивительному виду удавалось скрывать свою охотничью стратегию от ученых в течение нескольких десятилетий.

Последние 35 лет ученые могли использовать для изучения этого вида лишь единственный экземпляр, находящийся у них под рукой — он хранился в Полевом музее естественной истории в Чикаго. Исследователи признаю, что хвост экземпляра казался весьма необычным, однако они не были уверены, является ли он исключением или особенностью вида. Все изменилось в 2003 году, когда ученым удалось найти еще одну гадюку того же вида — это стало подтверждением, что хвост является уникальной чертой.

При этом охотничья стратегия рогатой гадюки все еще ускользала от ученых, пока в 2015 году ученые смогли наблюдать поведение ядовитой змеи в ее привычной среде обитания. Тогда ученые обнаружили, что гадюки с паукообразными хвостами в среднем тратят около трети всего своего времени, сидя в местах засад и виляя хвостами. Когда в поле их зрения появляется добыча, скорость виляния хвостом увеличивается примерно в 4 раза.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что гремучие змеи на самом деле милые и любят обниматься.