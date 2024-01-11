От курения до загара. Топ-6 самых странных черт, которыми нас наделила ДНК неандертальцев

Исследователи говорят, что в наших генах до сих пор хранится частичка древнего вида, жившего на Земле 60 тысяч лет назад.

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ДНК неандертальцев оказывает небольшое, но заметное воздействие на современных людей. Эксперты по генетике говорят: благодаря древнему скрещиванию людей и неандертальцев, мы унаследовали ряд особенностей.

Предполагается, что современные люди, перебравшиеся из Африки в Азию около 60 000 лет назад, скрещивались с неандертальцами, и что ДНК неандертальцев распространялась с ними по всему миру, пишет Daily Mail.

По мнению генетика из Лондонского регенеративного института Себнема Унлуйслера, гены неандертальцев влияют на все, начиная от структуры волос до никотиновой зависимости у современных людей.

"ДНК неандертальца занимает всего лишь 1% в современном геноме человека, и это влияние – всего лишь часть головоломки, которая делает каждого человека уникальным", — говорит Унлуйслер.

ДНК неандертальца и вредные привычки

У людей с наследием неандертальцев риск развития зависимости от никотина немного выше, чем у других Фото: Getty Images

Одна конкретная часть ДНК неандертальцев значительно увеличивает риск зависимости от никотина у человека. Иронично, если учесть, что неандертальцы побывали в Европе за 40 тысяч лет до того, как туда завезли табак.

Исследователи из Вандербилтского университета говорят, что эти последовательности ДНК могли предоставить неандертальцам адаптивные преимущества по мере того, как они осваивали новые среды. Но теперь ДНК неандертальцев может иметь и негативные последствия, включая вероятность развития никотиновой зависимости.

Исследователи также обнаружили, что ряд вариантов ДНК неандертальцев связан с депрессией, психиатрическими и неврологическими эффектами.

"Исследования указали на связь между ДНК неандертальцев и риском зависимости от никотина. У людей с наследственностью неандертальцев риск развития зависимости от никотина может быть слегка выше, чем у других людей", — говорит генетик.

Неандертальцы были рыжими?

ДНК неандертальцев связывают с вариациями в характеристиках наших волос Фото: Freepik

ДНК неандертальцев влияет на волосы современных людей, в частности, это заметно у людей с толстыми прямыми волосами.

"ДНК неандертальцев связывают с вариациями в характеристиках наших волос. Именно поэтому у некоторых людей волосы толще и прямее", — отмечает ученый.

Исследования также указали, что у людей с рыжими волосами, гены неандертальцев встречаются намного чаще, чем у других.

Неандертальцы — жаворонки или совы?

ДНК неандертальцев влияет на наши циркадные ритмы. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Гены неандертальцев влияют на то, насколько легко нам удается просыпаться по утрам.

Исследователи считают, что гены, которые связаны с циркадным ритмом организма, имеют отношение к неандертальцам. А ведь именно циркадный ритм отвечает за то, когда мы просыпаемся и засыпаем.

Исследователи из университета Вандербилта обнаружили, что 16 мутаций, связанных с ранним вставанием у современных людей, найдены в геномах 120 000-летнего и 52 000-летнего неандертальца.

Некоторые из них — так называемые "гены часов" — связаны с циркадным ритмом. Это, вероятно, помогало древним людям просыпаться раньше, когда они перемещались в области с большей продолжительностью светового дня.

Длинный нос? Это от прадедушки-неандертальца

Длинные носы могут быть унаследованы от неандертальцев Фото: Freepik

Длинные носы скорее всего унаследованы от неандертальцев, показало исследование Университетского колледжа Лондона.

Исследователи использовали данные волонтеров из Латинской Америки и сравнили генетическую информацию с фотографиями их лиц.

Исследование показало, что один регион генома — ATF3 — имел генетический материал, унаследованный от неандертальцев и мог быть результатом естественного отбора. Нос "вырастал" по мере того, как древние люди, покинув Африку, адаптировались к низким температурам и новому климату.

Исследователи считают, что длинные носы могли помочь неандертальцам адаптироваться к холодному воздуху.

Тяжелая переносимость COVID-19

ДНК неандертальцев может вызвать тяжелое течение коронавируса Фото: Science

В начале пандемии было обнаружено, что участок хромосомы, унаследованный от неандертальцев, делает людей более восприимчивыми к COVID-19.

Исследование показало: люди с кодом, унаследованным от неандертальцев, были более подвержены тяжелым случаям COVID-19, включая проблемы с легкими.

Исследования Тартуского университета выявили четыре вариации неандертальского гена, которые, скорее всего, ответственны за тяжелое течение коронавируса.

Считается, что эти четыре мутации связаны с "цитокиновым штормом", который происходит в тяжелых случаях коронавируса.

"Неандертальский" загар

У людей с неандертальским наследие наблюдались тенденции или к более светлым или же более темным оттенкам кожи Фото: pexels.com

Гены неандертальцев могут влиять на то, насколько легко вы загораете — и страдаете от солнечных ожогов.

Проведенное в 2018 году исследование Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии сравнило ДНК неандертальцев с ДНК 112 000 участников пилотного исследования Biobank в Великобритании.

Исследователи выявили несколько различных аллелей неандертальцев (вариантов ДНК), влияющих на оттенки кожи и цвет волос.

"У людей с неандертальским наследие наблюдались тенденции или к более светлым, или же более темным оттенкам кожи", — говорят ученые.

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