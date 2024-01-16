В 4 раза больше Киева. На самом большом айсберге в мире обнаружены новые особенности (фото)

Айсберг A23a продолжает свое движение в южную часть Атлантического океана, чтобы навсегда исчезнуть.

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Корабль экспедиционной компании Eyos прибыл к самому большому айсбергу в мире под названием A23a, который оторвался от дна моря Уэдделла возле Антарктиды в ноябре прошлого года и начал свое движение в южную часть Атлантического океана. Члены экспедиции смогли запечатлеть огромные пещеры и арки, вырезанные в замерзших стенах гигантской ледяной глыбы, пишет BBC.

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Еще в 1986 году самый большой айсберг в мире под названием A23a откололся от Антарктиды, но затем остановился, зацепившись за дно моря Уэдделла. 4 года назад он начала свое постепенное движение, что привело к тому, что в ноябре 2023 года айсберг площадью примерно 4000 кв. км (это более, чем в 4 раза больше площади Киева), толщиной примерно 300 метров и массой в триллион тонн, начала свое движение в южную часть Атлантического океана. Считается, что в конечном итоге он растает и навсегда исчезнет.

Члены экспедиции смогли запечатлеть огромные пещеры и арки, вырезанные в замерзших стенах гигантской ледяной глыбы Фото: BBC

Сейчас эрозия, провоцируемая влиянием более теплого воздуха и поверхностных вод, постепенно разрушает айсберг A23a. Члены экспедиции заметили огромные волны высоток в 3-4 метра, которые врезаются в кратер и вызывают постоянную эрозию. В результате в толще льда образуются арки и пещеры.

Сейчас айсберг уносит вдаль от Антарктиды огромный поток воды, циркулирующий вокруг континента, под названием Антарктическое циркумполярное течение. Это течение вместе с ветрами двигает айсберг А23а в сторону Южных Оркнейских островов, расположенных в 600 км к северо-востоку от оконечности Антарктического полуострова.

Сейчас эрозия, провоцируемая влиянием более теплого воздуха и поверхностных вод, постепенно разрушает айсберг A23a Фото: BBC

Айсберги часто двигаются на север именно по этому пути, но курс движения A23a в ближайшее время определят океанские течения и ветры. Многие из таких ледяных глыб проплывают мимо архипелага Южная Георгия. Но все айсберги в итоге тают и исчезают.

Айсберги часто двигаются на север именно по этому пути, но курс движения A23a в ближайшее время определят океанские течения и ветры. Многие из таких ледяных глыб проплывают мимо архипелага Южная Георгия. Но все айсберги в итоге тают и исчезают Фото: BBC

Хотя ученые пока точно не знают, как долго сможет просуществовать этот айсберг. Например, еще один айсберг под названием D28 откололся от Антарктиды 4 года назад и отправился по тому же пути на север, что и A23a. Пока что айсберг площадью 1000 кв. км сохраняет свою форму, хотя он находится в 200 км на север от Южной Георгии.

Корабль экспедиционной компании Eyos подплыл очень близко к айсбергу А23а, чтобы увидеть, как верхняя часть ледяной глыбы возвышается над океаном на высоту 30 метров.

Корабль экспедиционной компании Eyos подплыл очень близко к айсбергу А23а, чтобы увидеть, как верхняя часть ледяной глыбы возвышается над океаном на высоту 30 метров Фото: BBC

Считается, что более теплый воздух приведет к появлению скоплений талой воды на поверхности айсберга, которая будет стекать вниз и создавать трещины. В результате айсберг начнет сове разрушение, но как долго продлится этот процесс неизвестно.

Фокус уже писал о том, что астронавтам с борта Международной космической станции удалось сфотографировать, как в океане плывут огромные айсберги. Из-за глобального потепления от Антарктиды откалывается все больше ледяных глыб, которые начинают свое движение на север.

Как уже писал Фокус, ученые наконец-то смогли рассчитать истинные размеры самого большого айсберга в мире и наблюдали за тем, куда он поплывет далее.