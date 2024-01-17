Грибы из сумеречной зоны океана дадут людям новое лекарство: по силе сравнимо с пенициллином

Крупнейшее исследование ДНК океана выявило обилие удивительных грибов, которые могут дать существенный толчок нашей медицине.

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Океан покрывает более 70% поверхности Земли и таит в себе множество удивительных открытий. Так, в новом крупнейшем исследовании ДНК океана ученые обнаружили обилие грибов, процветающих в экстремальных условиях глубокого моря, способных навсегда изменить медицину, пишет The Guardian.

В ходе исследования ученые изучили самые глубокие уголки океана — зону на глубине от 200 до 1000 метров, также известную как сумеречная зона океана. Этот глубокий и темный участок океана служит домом для множества организмов и животных, в том числе специально адаптированных рыб с огромными глазами и биолюминесцентной кожей.

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В ходе исследования ученые обнаружили более 317 миллионов групп генов морских организмов. В том числе удивительные океанские грибы, обитающие в сумеречной зоне — ученые считают, что они могут стать ключом к открытию новых лекарств, по силе сравнимых с пенициллином.

По словам научного сотрудника Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего Фабио Фаворетто, пенициллин — антибиотик, первоначально полученный из гриба под названием Penicillium. По словам команды, они ожидают, что грибы из сумеречной зоны океана могут содержать нечто подобное.

Дело в том, что в сумеречной зоне океана наблюдается невероятно высокое давление, недостаток света и низкие температуры, что делает окружающую среду экстремальной. Чтобы выжить в подобных условиях, грибы "могут проявлять уникальные адаптации", что потенциально может привести к открытию новых видов с уникальными биохимическими свойствами.

По словам соавтора исследования, морского биолога Элизы Лайото, они с коллегами были удивлены увидеть такое количество грибов, обитающих в сумеречной зоне океана. Ранее у ученых были некоторые признаки этого, однако теперь появились настоящие доказательства.

Старший автор исследования, профессор морских наук Карлос Дуарте также отмечает, еще одним важным открытием, сделанным в процессе каталогизации сумеречной зоны океана, стала роль вирусов в повышении генного разнообразия. Команда обнаружила, что вирусы способны внедряться в организмы и перемещать гены из одного организма в другой. Простыми словами, это значит, что вирусы играют важную роль в геномном биоразнообразии и фактически "ускоряют их эволюцию".

Например, результатом одного из таких "ускорений" стали гены, позволяющие организмам буквально "пережевывать пластик". Авторы исследования обнаружили, что эволюция этих организмов фактически произошла всего за несколько десятилетий.

В то же время наука также не стоит на месте, а потому развитие суперкомпьютеров и технологий секвенирования в конце концов может позволить получить из существующих образцов больше информации при гораздо меньших затратах.

Отметим, что ученые со всего мира приветствовали выпуск каталога ДНК сумеречной зоны океана. Команда считает, что он может стать отличным ресурсом для оценки и сохранения биоразнообразия, а также дает исследователям надежду на обнаружения нечто такого, что позволит создать новые лекарства, по силе сравнимые с пенициллином.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли использовать мусор для производства препаратов.