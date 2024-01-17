Больше, чем пять способов любить: ученые объяснили, почему концепция Гэри Чепмена не совсем правильная

Гэри Чепмен представил идею языков любви в 1992 году, предположив, что люди выражают и получают любовь разными способами.

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Задумывались ли вы когда-нибудь о своем языке любви? Гэри Чепмен его разделил на пять типов — слова поощрения, время, подарки, помощь, прикосновения. Однако недавнее исследование предполагает, что эта популярная концепция, которая пронизала советы по отношениям и даже повлияла на правительственные программы, может быть не такой научно обоснованной, как мы думали, пишет IFLScience.

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Гэри Чепмен представил идею языков любви в 1992 году, предположив, что люди выражают и получают любовь разными способами. Разработка этих категорий основывалась на его опыте семейного консультирования и лингвистики.

Его книга "5 языков любви: секрет длительных и крепких отношений" получила огромную популярность, переведена на 50 языков и продана тиражом более 20 миллионов экземпляров по всему миру. Эта концепция глубоко укоренилась в нашей культуре: мемы, тексты песен и даже правительственные инициативы отражают ее влияние.

Однако новое исследование ставит под сомнение обоснованность "языков любви" Чепмена. В исследовании утверждается, что, несмотря на широкое признание этих категорий, существует ограниченная эмпирическая поддержка их основных предположений.

Во-первых, вопреки распространенному мнению о том, что у каждого из нас есть своя особая форма выражения любви, свой "первичный [любовный] язык", исследования постоянно показывают, что люди склонны "одобрять все пять любовных языков как важные способы выражения любви и ощущения, что их любят".

Более того, исследование ставит под сомнение идею о том, что существует только пять форм языка любви. По мнению специалистов, выражение любви может выходить за пределы категорий Чепмена, охватывая такие виды, как поддержка личностного роста партнера, интеграция партнеров в социальные сети и разработка стратегий управления конфликтами.

Третье предположение, которое ставит под сомнение исследование, — это вера в то, что пары, что "говорят" на одном языке любви, имеют лучшие отношения. Исследование не нашло весомых доказательств в поддержку этой идеи. Вместо этого данные свидетельствуют о том, что получение любой формы любви связано с большим удовольствием от отношений, независимо от конкретного языка общения.

Исследователи же рекомендуют рассматривать отношения как своеобразную сбалансированную диету Фото: Getty Images

Реагируя на исследование, Чепмен сказал, что успех его книги говорит сам за себя. Как он добавил: "Я думаю, что тот факт, что так много миллионов людей прочитали книгу, так много людей нашли ее полезной в своих отношениях, я убежден, что она может иметь огромное положительное влияние на брак".

Исследователи рекомендуют рассматривать отношения как своеобразную сбалансированную диету: "Мы предлагаем альтернативную метафору, что, по нашему мнению, лучше отражает большое количество эмпирических исследований отношений: любовь не похожа на язык, который нужно выучить, чтобы на нем разговаривать, ее лучше понимать как сбалансированную диету, в которой люди нуждаются в полном спектре необходимых питательных веществ, чтобы развивать длительную любовь".

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Они добавляют: "Хотя люди могут успешно поддерживать свои отношения, даже если им не хватает определенного ингредиента (напр, недостаток физического прикосновения в отношениях на расстоянии), лучшими будут отношения, в которых партнеры проводят время вместе (время), выражают благодарность (слова поощрения), проявляют привязанность (физическое прикосновение), помогают и поддерживают друг друга (помощь), дают друг другу почувствовать себя особенными (что, вероятно, и является целью подарков), а также другие виды поведения (например, поддержка личных целей и автономии), что не отражены в пяти языках любви Чепмен".

По сути, исследование ставит под сомнение популярную концепцию языков любви, поощряя нас думать об отношениях как о более деликатных и разнообразных, чем набор заранее определенных категорий. Хотя идеи Чепмена, возможно, нашли отклик у миллионов людей, это исследование призывает к переосмыслению того, как мы понимаем и выражаем любовь в наших отношениях.

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