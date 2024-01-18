Плагиат начался с богов. Какие мифы подозрительно похожи друг на друга

Исследователи до сих пор ломают голову на тем, как древние культуры, которые никогда не контактировали, могли сложить столь похожие легенды.

Related video

По всему миру живут свои мифы и легенды, в которых фигурируют фантастические существа — от бога Ганеши с головой слона до богов-ягуаров у майя, а также различные видов ангелов, гоблины и эльфы… которые имеют разные имена, но общие черты.

У каждой культуры есть что-то уникальное, но существует столько параллелей, если не полных совпадений, что мы задаемся вопросом: как мифология народов с такими ограниченными контактами может иметь настолько схожие сюжеты?

Мир возник из темноты

Древние люди так же, как и мы, задавались вопросом о том, как был создан мир.

Мифы о рождении мира из тьмы встречаются всюду — в Египте, Индии, Китае и так далее. В Библии все началось из ничего, и Бог сказал: "Да будет свет", таким образом была создана вселенная, Земля и так далее.

В древнем Китае люди верили, что Пангу, первозданный бог, создал вселенную, Землю и небеса за 18 000 лет.

Мир появился из кромешной тьмы Фото: ScienceAlert

В ранних мифах часто встречаются человекоподобные фигуры или животные, способные к разговору и метаморфозам, нарушающим законы физики и реальности. Например, библейский говорящий змей и яблоко в саду Эдема.

В австралийской мифологии у аборигенов сотворение мира называлось "Время Снов", и Радужный змей является здесь ключевой фигурой.

По мнению ученых, мифы о сотворении вселенной нужно воспринимать через призму времени, когда законы физики для людей были неведомы.

Война богов

В разных культурах нередко встречается миф, в котором группа молодых, более прогрессивных богов побеждает старшую группу богов. Побежденные впоследствии превращаются в первозданные элементы — такие, как время, пространство и хаос.

Древние греки считали, что боги свергли титанов. Кронос был отцом следующего поколения богов, включая Зевса, который захватил власть, устроив переворот.

В скандинавской мифологии асы сражались с ванами. Один и его братья победили ванов и стали властвовать над миром.

У кельтских богов Туату Де Дананн побеждают фоморов.

В Библии также идет война, в ней Бог побеждает Сатану и его "падших ангелов", изгоняя их с небес.

Первый человек

Общей темой является создание богами первого мужчины и женщины. Чаще всего от этих первых людей впоследствии берет начало весь род человеческий. Возникает вопрос, почему не создать сразу много людей? Почему всегда человеческий род начинается с одной пары?

В Библии есть Адам и Ева, а в китайской мифологии — Фу Си и Нюйва, в индуизме — Ману и Шатарупа.

Зачастую эти первые пары имеют тесную связь с богами и на них также мало распространяются законы природы.

Великий потоп

Миф о потопе – распространенная тема, где страшное наводнение посылается богом или богами и уничтожает мир, часто как акт наказания или очищения.

Это действует почти как великий "сброс" или "перезагрузка", чтобы создать мир заново после серии неудач человечества.

Ной взял на свой ковчег по паре всех животных Фото: Live Science

В библейской мифологии Бог решает затопить Землю из-за греховной природы человечества. И возникает легендарный Ноев ковчег. Ной взял по паре всех животных. Считается, что все существующие ныне виды – это потомки спасенных на ковчеге.

Индуистский миф о Ману схож с историей Ноя, как и вавилонский эпос о Гильгамеше, мифы о потопе Месопотамии и история Девкалиона в греческой мифологии, который вместе с женой спасся от потопа.

В древнеегипетской мифологии бог-солнце Ра утопил мир в крови, и это событие отмечалось винными фестивалями.

Хотя Ной и Девкалион не были первыми людьми, они стали родоначальниками людей, которые выжили после масштабного очищения.

Священная гора

Обычно самая высокая гора считалась священным местом, где живут боги или иные существа, имеющие божественное происхождение.

Вероятно, такие мифы появились вследствие любопытства человека, который из-за неприступности горных пиков считал такие места недостижимыми, а значит, божественными.

Гора Олимп в Греции была домом для Пантеона. Гора Кайлас в индийских историях – обиталище Шивы. Гора Фудзи в Японии играет схожую роль, как и Улуру в Австралии. Гора Крох Патрик в Ирландии – место, куда католики совершают паломничество в честь святого Патрика, покровителя Ирландии.

Далеко в Кении — это гора Меру, Килиманджаро или гора Квитуту на острове Мфангано… Каждое племя в этой стране имеет свою священную гору.

На Шри-Ланке пик Адама является священным местом сразу для четырех религий. Дело в том, что склонах этой горы имеется отпечаток, похожий на след от ноги. Его приписывают Шиве, Будде, Святому Фоме и Адаму одновременно.

Неудивительно, что многие вершины теперь служат местом для паломничества — они находятся "в основании" многих, если не всех мировых религий.

Драконы

Мифология многих стран мира включает в себя драконов: они вбирают в себя черты таких сверххищников, как большие кошки, змеи и хищные птицы. Также драконы имеют невероятные размеры и изрыгают огонь – элемент, которого люди боялись испокон веков.

Драконы "водились" от Европы до Китая и даже через океан в Новой Зеландии Фото: Pexels

Многие культуры признают существование драконов — и вариации этого верования прослеживаются от Европы до Китая, вплоть до Сиухкоатля в ацтекской мифологии. Далеко за океаном, в мифологии маори Новой Зеландии есть мифический дракон или танифа, но его изображают в виде гибрида акулы, туатара, змеи и хищной птицы. Дело в том, что в Новой Зеландии не водятся крупные кошки, но зато там имеются водяные змеи. Поэтому в мифологии этого региона драконы чаще всего обитают в воде.