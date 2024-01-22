Страшная реальность: что случится с Землей, если весь кислород исчезнет всего на 5 секунд (видео)

Видео, показывающее, что случится с планетой, если вдруг исчезнет весь кислород — стало вирусным в социальных сетях.

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Годами ученые предупреждают о том, что климатическая система Земли дестабилизирована и предполагают, что наша планета уже перешагнула из "эры глобального потепления" в "эру глобального кипения". Подтверждением тому стал 2023 год, который официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, а ученые тут же заявили, что им больше недостаточно красного для отображения рекордной жары на Земле, пишет Daily Mail.

Теперь в социальных сетях появилось видео, демонстрирующее пугающую реальность того, что произойдет с Землей, если на планете всего на 5 секунд исчезнет весь кислород. Большинство из нас вполне могут задержать дыхание на 5 секунд, однако исчезновение этого чрезвычайно важного газообразного элемента повергнет наш мир в хаос.

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Некоторые последствия исчезновения кислорода, вероятно не станут сюрпризом для многих из нас. Например, планета тут же лишится своего защитного озонового слоя. Однако что конкретно произойдет с Землей, если это гипотетический сценарий конца света действительно произойдет.

Устрашающее видео было размещено в TikTok пользователем по имени Томас Маллиган. По словам исследователя, вероятно, изначально наше тело даже не заметит потери кислорода. Более того, катастрофы так быстро будут развиваться одна за другой, что мы едва ли успеем заметить их. Отметим, что Томас Маллиган из Канады и известен в социальных сетях своими видео о космосе, технологиях, будущем и научных деятелях.

Несмотря на то, что физически мы не ощутим потерю кислорода, мы заметим, что небо над головой вдруг станет совершенно черным. Это произойдет из-за того, что в атмосфере не хватает кислорода, который мог бы рассеивать солнечные лучи.

Еще одним любопытным сюрпризом станет то, что любой транспорт на сгорании попросту перестанет работать в мгновение ока — самолеты упадут с неба, а миллиарды авто по всему миру остановятся. Вскоре люди также лишатся еще одного из своих основных пяти чувств — слуха. Дело в том, что из-за изменения давления атмосферного воздуха, возникшего в результате исчезновения кислорода, наши барабанные перепонки попросту взорвутся.

Однако наибольшим сюрпризом является то, что сама наша планета, потеряв озоновый защитный слой, начнет быстро сжиматься, что приведет взрывам от коры вниз. Отметим, что сценарий Маллигана основан на геологической химии и тектоники плит: он считает, что в случае потери кислорода всего на 5 секунд все и вся тут же начали бы падать к центру, а земная кора, вероятно, полностью рухнула бы, так как на 45% состоит из кислорода.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали каким будет мир за секунду до Апокалипсиса.