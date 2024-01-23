"Холодильник" с зомби-вирусами в Сибири больше не морозит: насколько реальна угроза пандемии

Исследователи заявили, что нагрев планеты может привести к высвобождению опасных древних вирусов — некоторые из них могут оказаться смертельными для человечества.

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Неделя началась с очередной неутешительной новости: новое исследование показало, что опасные вирусы-зомби, тысячелетиями запертые в вечной мерзлоте Сибири, готовятся вырваться в современный мир. Ученые обеспокоены тем, что они в действительности могут стать причиной пандемии древнего неизвестного науке вируса, пишет Odishatv.in.

Прошлый 2023 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, ученые предупредили, что жара достигла пика и для ее обозначения необходимо вводить новый цвет — красного уже недостаточно, а океан нагревается до предела — ученым даже пришлось эвакуировать кораллы, чтобы спасти их от закипания и смерти.

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На фоне всего этого и сообщений о таянии ледниковых щитов Земли и кризиса климатической системы планеты, который неумолимо надвигается, опасными выглядят новости о том, что вечная мерзлота начинает понемногу таять. Известно, что вечная мерзлота покрывает пятую часть северного полушария и представляет собой замерзшую почву, которая, увы, тает, при длительных нулевых температурах.

В то же время ученые предупреждают, что 2024 год, вероятно, станет не менее жарким, чем 2023, в результате чего, армия древних зомби-вирусов, дремлющая под вечной мерзлотой Земли может пробудить и вырваться в этот мир. По крайней мере к такому опасному заключению пришли ученые из Университета Экс-Марсель на юге Франции.

По словам соавтора исследования, генетика Жана-Мишеля Клавери, десятки тысяч лет древние вирусы были в заточении, однако теперь, в условиях неумолимого потепления Земли, они могут вырваться и спровоцировать новую пандемию. Кроме того, авторы исследования увидели угрозу в том, что сегодня большинство исследований сосредоточены на южных регионах и упускают из виду крайний север.

Но так ли это на самом деле? Насколько реальна угроза того, что древний зомби-вирус воскреснет и мир погрузится в новую пандемию неизвестного вируса? По словам вирусолога из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме Марион Купманс, основная проблема заключается в том, что нам неизвестно, какие именно вирусы хранятся в вечной мерзлоте.

С другой стороны вирусолог считает, что угроза возникновения вспышки заболевания из-за древнего вируса вполне реальна. Купманс считает, что в случае таяния вечной мерзлоты, мир действительно может столкнуться неизвестной пандемией, например древней формой полиомиелита — человечеству стоит быть готовыми столкнуться и с такой угрозой.

Предыдущие исследования уже показали, что вечная мерзлота покрывает пятую часть северного полушария и почва здесь оставалась замороженной в течение сотен тысяч лет. Эта местность темная, холодная и лишена кислорода — то есть представляет собой идеальный "холодильник" для сохранения биологического материала.

К слову, лишь в прошлом году ученые из нескольких стран выявили 6 древних болезней, запертых в вечной мерзлоте. Результаты исследователей свидетельствуют о том, что они потенциально могли бы нанести вред миру.

Ранее Фокус писал о том, что ученые изучают "зомби-вирусы" и планируют воскрешать вымерших животных.