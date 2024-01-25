Китай построил под горой гигантский детектор: гонка за темной материей началась

Китайские ученые бросили самые передовые и дорогостоящие технологии на поиски неуловимой темной материи.

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В Китае под горами Цзиньпин, на глубине 2 400 метров, расположился объект по отслеживанию темной материи, которая может составлять более 80% массы Вселенной. Недавно этот объект получил важное обновление, пишет Futurism.

Несмотря на то, что темная материя, видимо, является клеем, который скрепляет структуры во Вселенной, науке еще много предстоит выяснить об этой неуловимой субстанции. Считается, что темная материя не взаимодействует с другой материей, а также не отражает и не поглощает свет.

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Поэтому Китай хочет быть в авангарде усилий по разгадке космической загадки, над которой ученые ломают голову уже столетие.

Первая секция объекта Китайская подземная лаборатория Цзиньпин (CJPL) была открыта еще в 2010 году. Далее лаборатория расширилась и получилась название CJPL-II, ее строительство началось в 2020 году. Таким образом китайцы превзошли рекорд по самой глубокой и крупнейшей подземной лаборатории Laboratori Nazionali del Gran Sasso в Италии.

Благодаря огромным размерам объекта, ученые смогут охотиться за темной материей, используя тысячи метров камней, которые защищают детекторы от мешающих космических лучей.

Наземные поиски темной материи были бы похожи на попытки "услышать тонкий голос ребенка на стадионе, где все кричат", говорит физик Национального института ядерной физики в Болонье Марко Селви.

Китайские ученые модернизировали 119-килограмовый детектор жидкого ксенона до 4-тонного детектора под названием PandaX-4T. Согласно задумке, частицы темной материи должны сталкиваться с атомом ксенона, что должно произвести достаточно света, чтобы сработали датчики фотодетектора.

"Благодаря большей чувствительности мы можем экспериментировать с детектором и тестировать различные типы взаимодействий", — говорит физик Шанхайского университета Цзяо Тонг Нин Чжоу.

Другой детектор под названием "Китайский эксперимент по темной материи" (CDEX) отвечает за обнаружение определенного типа частиц темной материи, используя германий – редкий химический элемент, который похож на кремний. С его помощью китайцы хотят найти вимп – частица, которая является самым многообещающим кандидатом на роль темной материи.

Иными словами, гонка за темной материей началась. Китай использовал самое передовое и дороге оборудование, чтобы разрешить загадку. Но пока ответ все еще ускользает от ученых и их детекторов.

Напомним, ученые выяснили, почему темная материя не захватила Вселенную целиком. Физики предложили новый механизм взаимодействия обычной и темной материи.