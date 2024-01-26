Тесные камеры пыток. Ветеринары рассказали, чем опасны рюкзаки для кошек с иллюминатором

Ученые считают, что животные могут испытывать сильный стресс и тревожность, находясь в неудобных и тесных рюкзаках с окошками.

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53-летняя супермодель Клаудия Шиффер пришла на премьеру нового фильма своего мужа Мэтью Вона "Аргайл" со своим домашним котом Чипом. Знаменитость позировала на красной дорожке с желтым рюкзаком с иллюминаторов, в котором и находилось животное. Увы, эксперты и ветеринары раскритиковали такое поведение Клаудии Шифер, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что питомец супермодели мог выглядеть мило в рюкзаке, перекинутом через ее плечо, эксперты предупреждают, что Чил, вероятнее всего, пережил огромный стресс из-за ситуации. По словам руководителя клинической службы Cats Protection Элисон Ричардс, кошки чрезвычайно территориальны и нуждаются в свободе передвижения. Поэтому помещение их в тесное, ограниченное пространство и транспортировка в новую незнакомую среду без необходимости может вызвать у животных стресс, страх и беспокойство.

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Зоозащитники также напомнили, что коты являются разумными животными, а потому не следует использовать их в качестве аксессуара. Ветеринары также обратились ко всем владельцам животных с призывом перестать вывозить кошек в подобных переносках.

Может показаться, что коты вполне спокойно относятся к подобным модным рюкзакам с иллюминатором, но в действительности в них не хватает достаточной вентиляции, тесно и некомфортно, более того, движения рюкзака на спине человека также остаются непредсказуемыми. Еще одной проблемой является иллюминатор — наличие большого окна в рюкзаке означает, что у кошек нет возможности спрятаться, а потому они чувствуют себя незащищенными и уязвимыми. Ветеринары также советуют использовать переноски для котов в крайних случаях, например, для посещения ветеринара.

Еще одной проблемой рюкзаков является то, что они находятся на спине человека, а потому он не может следить за своим питомцев на предмет любых признаков стресса, в особенности, когда они знакомятся с новыми необычными впечатлениями. Кроме того, подобные рюкзаки, как правило, маленькие и тесные, что мешает нормальной регуляции температуры у животных.

Ветеринары также в целом раскритиковали участие Чипа в фильме. Чип — шотландский вислоухий кот, как известно, эта порода страдает от ряда серьезных проблем со здоровьем и благополучием. По словам Ричардс, все шотландские вислоухие страдают от болезненного дегенеративного заболевания суставов разной степени. Этот дефект имеет серьезные последствия для здоровья животных: у них развивается болезненный артрит. Отметим, что артрит у шотландских вислоухих развивается настолько стабильно, что ученые используют эту породу в качестве модели для изучения гена, ответственного за артрит у человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали породы кошек, которые не стоит покупать.