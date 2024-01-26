Ужасная и горячая сестра Земли: почему умерла Венера (фото)

Венера лишь немного меньше Земли, поэтому миллиарды лет она наслаждалась внутренним теплом. Но оно же и подвело Венеру.

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Иногда Венеру называют сестрой Земли, ведь она лишь немного меньше по размерам. Но эта планета сейчас окутана слоями ядовитой атмосферы, состоящей из углекислого газа и серной кислоты. Давление на поверхности планеты почти в 100 раз больше давления на поверхности Земли. Средняя температура на Венере составляет 400 градусов Цельсия, а в некоторых регионах она достигает уровня более 480 градусов Цельсия. Если Венера является сестрой Земли, то это какой-то очень ужасный родственник. Но как планета стала такой, какой мы ее знаем? Почему же умерла Венера? Об этом пишет Universe Today.

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Ученые считают, что миллиарды лет назад на Венере была более тонкая и менее турбулентная атмосфера, а на ее поверхности находились океаны из жидкой воды. Известно, что и Венера, и Земля сформировались примерно одинаковым образом, на примерно одинаковых орбитах из примерно того же материала. То есть на планете должно было быть почти такое же количество воды, как и на Земле.

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Но Венера пострадала от палящего Солнца. С возрастом звезды постепенно становятся ярче, а потому увеличивается и количество выделяемого тепла. Поэтому Венера также постепенно нагревалась. На более теплой планете больше воды существует в виде пара в атмосфере, чем в виде жидкости на поверхности.

Ученые считают, что миллиарды лет назад на Венере была более тонкая и менее турбулентная атмосфера, а на ее поверхности находились океаны из жидкой воды Фото: wikipedia

Сначала изменения на Венере не были такими разрушительными, но в какой-то момент в прошлом планета достигла переломного рубежа. Из-за слишком большого количества водяного пара атмосфера Венеры стала слишком хорошо удерживать тепло, которое исходило от поверхности. Это тепло не могло выйти в космос, а потому нагревало атмосферу.

Считается, что океаны на Венере начали очень быстро испаряться, а это привело к еще большему удерживанию тепла. Но водяной пар ненадолго задержался в атмосфере Венеры. Излучение Солнца разорвало молекулярные связи воды и кислород с водородом начали улетать в космос.

Если на Венере когда-то и происходила движение литосферных плит, то именно в это время оно прекратилось. Из-за отсутствия воды, которая могла бы действовать как смазка, движение плит застыло и кора планета зафиксировалась на месте.

Постоянное движение литосферных плит действует как естественный поглотитель углерода. Диоксид углерода, более известный как углекислый газ, проникает глубоко в мантию и предотвращает накопление слишком большого количества углерода в атмосфере.

Сначала изменения на Венере не были такими разрушительными, но в какой-то момент в прошлом планета достигла переломного рубежа. Из-за слишком большого количества водяного пара атмосфера Венеры стала слишком хорошо удерживать тепло, которое исходило от поверхности. Это тепло не могло выйти в космос, а потому нагревало атмосферу Фото: ESA

Но без движения плит уровень углекислого газа на Венере сильно повысился, что привело к еще большему удерживанию тепла от поверхности атмосферой. На этом шансы на спасение Венеры закончились. В конце концов атмосфера увеличилась в размерах и планета превратилась в настоящий ад, если такой существует.

Ученые считают, что Земля может стать действительно сестрой Венеры по мере дальнейшего старения Солнца. Чем старше становится звезда, тем больше она выделяет излучения и тепла. Примерно через 500 млн лет температура на Земле повысится, океаны закипят, атмосфера наполнится водяным паром и произойдет то, что произошло с Венерой миллиарды лет назад. То есть Земля станет такой же мертвой планетой с очень толстой и плотной атмосферой и с высочайшими температурами.

Средняя температура на Венере составляет 400 градусов Цельсия, а в некоторых регионах она достигает уровня более 480 градусов Цельсия Фото: NASA

Остается лишь надеяться, что люди к тому времени (если не уничтожат себя раньше) уже переселятся на другие планеты и может быть даже за пределы Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, ученые предупреждают, что Луна сжимается и это станет проблемой для астронавтов. Астронавты миссии Artemis 3 должны высадится на Луну в 2026 году, но ученые обеспокоены тем, что изменения на спутнике Земли могут повлиять на посадку.