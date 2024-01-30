Физики нашли доказательства того, что время может идти обратно: как это может быть

Новый эксперимент, проведенный учеными, как в некоторых материалах время может иногда меняться.

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Исследование того, как стареет стекло, позволило обнаружить первые физические доказательства обратимости материальной меры времени, пишет ScienceAlert.

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В основном законы физики мало заботятся о движении времени. Если перевернуть уравнение, которое описывает движение объекта, то легко можно вычислить, когда оно началось. Такие законы описываются как обратимые во времени.

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Хотя отдельные законы физики и игнорируют время, все же оно идет вперед и ему скорее всего, все равно, что вы о нем думаете. С научной точки зрения, можно было бы сказать, что время представляет собой особенность второго закона термодинамики, который показывает тенденцию изолированных систем быть более неупорядоченными, чем в прошлом, и ее нелегко повернуть назад.

Трудно сказать, что определяет, является ли материальная система обратимой во времени или движимой энтропией. Можно легко представить ржавчину на старом автомобиле или разрушение выброшенного на берег корабля, но такие материалы, как стекло, могут медленно изменяться со временем такими способами, которые не имеют ничего общего с внешними коррозионными силами.

Такие вещества, как различные полимеры и аморфные твердые тела, такие как стекло, которые состоят из жидких скоплений частиц, релаксируют в теоретически стабильное состояние в соответствии с собственными энтропийными часами. То есть этот процесс можно описать своего рода теорией относительности, которая основана не на гравитации или ускорении, а на постоянном изменении конфигурации различных молекул, которые термодинамически встают на свои места.

Такие вещества, как различные полимеры и аморфные твердые тела, такие как стекло, которые состоят из жидких скоплений частиц, релаксируют в теоретически стабильное состояние в соответствии с собственными энтропийными часами Фото: ScienceAlert

Физики описывают эту меру старения как материальное время. Хотя эта концепция существует с начала 70-х годов прошлого века, никогда не проводили экспериментальные измерения. И для этого есть причина. Дело в том, что стекло стареет медленно, и этот процесс невозможно заметить, если просто наблюдать за материалом.

Авторы нового исследования использовали высокочувствительную видеокамеру для записи рассеянного лазерного света, который при попадании на стекло создавал интерференционные картины. Их можно статистически интерпретировать как колебания, которые передают ощущение материального времени внутри трех веществ, образующих стекло.

В результате ученые обнаружили доказательства того, что время обратимо на молекулярном уровне, и меняется по мере того, как частицы толкают и притягивают друг друга в новое расположение. Перемотав весь процесс назад, становится невозможно определить, воспроизводится ли он вперед или назад во времени.

В то же время ученые говорят, что это не означает, что старение материалов можно обратить вспять. В целом система придет в состояние, которое определяется энтропией. Но крошечные колебания молекулярных "маятников" не способствуют этому процессу, то есть они раскачиваются то вперед, то назад, независимо от потока времени, который их окружает.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что темная материя раскачивает пространство-время и они знают, как ее обнаружить. Авторы исследования предполагают, что раскрыть природу темной материи можно с помощью детекторов гравитационных волн.

Также Фокус писал том, что, согласно предположению ученых, путешествие во времени возможно, но могут помешать временные парадоксы. Они вполне могут сделать путешествие во времени невозможным. Теория относительности Эйнштейна показала, что пространство и время более тесно связаны, чем предполагалось ранее.