Рок-концерты на Марсе не проведешь: как на Красной планете распространяется звук

Исследователи рассказали о том, какие необычные свойства приобретает звук на Марсе.

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Исходя из теории относительности Альберта Эйнштейна, скорость света в вакууме будет одинаковой, где бы во Вселенной ее не измерили. Свет всегда будет двигаться со скоростью 299 792 458 метров в секунду, что является абсолютным пределом скорости во Вселенной, пишет IFLScience.

Иначе дела обстоят со звуком, он движется разных средах с разной скоростью, перемещаясь быстрее при большей плотности. К примеру, на Земле звук движется со скоростью 1500 метров в секунду в воде, а в воздухе со скоростью около 340 метров в секунду.

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Исследования показали, что скорость звука уменьшается с массой атома, а это означает, что звук достигал бы самой большой скорости в твердом водороде. Такой водород встречается только при экстремально высоком давлении, подобно тому, которое было обнаружено на газовых гигантах, таких как Юпитер. Там звук будет двигаться со скоростью 36 км/с, что видимо, является самой высокой скоростью для распространения звука.

Атмосфера Земли намного толще, чем на Марсе, примерно в 100 раз. Таким образом, можно ожидать, что звук будет распространяться медленнее на Красной планете, чем на Земле.

Конечно, у нас есть записи звука на Марсе, например, свист марсианского пылевого дьявола, поэтому распространение звука на этой планете все же есть.

Более того, Марс одна из двух планет, где люди смогли действительно измерить скорость звука. В ходе эксперимента, который проводился в 2022 году, марсоход NASA Perseverance стрелял лазером по камня и ждал, когда его микрофоны смогут уловить ударную волну. Эксперименты проведенные марсоходом показали, что скорость звука в кратере Езеро в среднем составляет 240 метров в секунду. Конечно, скорость звука варьируется в зависимости от высоты и температуры.

Поэтому при смене дня на Марсе скорость звука меняется примерно на 10% из-за падения температуры. Но есть и некоторые странности, которые были замечены на Красной планете. В силу того, что звук проходит через углекислый газ при низком давлении, на Марсе происходит изменение скорости звука в слышимой полосе частот.

"Оказывается, на Марсе частоты выше 240 Гц распространяются более чем на 10 м/с быстрее, чем низкие частоты. Это может вызвать уникальные впечатления от прослушивания музыки на Марсе, где раньше будут появляться высокие ноты в сравнении с басами", — говорит команда NASA.

Напомним, пустота, которая пронеслась через Солнечную систему, взорвала атмосферу Марса. Пустота образовалась в результате появления очень сильного солнечного ветра, что привело к увеличению размера атмосферы Красной планеты.