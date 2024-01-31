Возрастом 5500 лет. В древней гробнице не обнаружены черепа людей: что говорят ученые (фото)
Археологи обнаружили одну из самых старых каменных гробниц в Швеции эпохи неолита, где у похороненных людей отсутствуют черепа и некоторые кости.
Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Neolithic Archaeology, археологи обнаружили одну из самых древних каменных гробниц в Швеции. Это захоронение было создано 5500 лет назад в эпоху неолита. В каменной могиле были обнаружены останки 12 людей, но многие из самых крупных костей, включая черепа, похоже, были удалены примерно в то время, когда туда помещали мертвых, пишет Live Science.
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Каменная могила была обнаружена еще летом прошлого года в одной из деревень, расположенной в 114 километрах к северо-востоку от города Гетеборга. Но результаты раскопок были представлены недавно.
Данная каменная могила имеет название дольмен и представляет собой гробницу, построенную из нескольких крупных камней. Подобные доисторические структуры можно обнаружить по всей Европе, но их также находили в Северной Африке и Южной Корее.
Многие их этих гробниц были созданы в эпоху позднего неолита, примерно 5000 лет назад. Это был период завершения каменного века, когда люди начали выплавлять медь, бронзу и другие металлы, но уже занимались земледелием и одомашнили животных.
Археологи считают, что обнаруженная гробница была построена примерно в 3500 году до н.э. Таким образом она является одним из древнейших человеческих захоронений в Швеции, хотя известны могилы возрастом и 8000 лет.
Внутри гробницы ученые обнаружили останки как минимум 12 человек, включая младенцев и стариков. Археологи нашли кости рук и ног, фрагменты ребер и зубов, но у некоторых похороненных здесь людей отсутствовали черепа и более крупные кости, такие как кости бедер. По словам ученых, эта находка отличается от того, что ранее они находили. Обычно в таких могилах не хватает более мелких костей рук и ног.
Ученые предполагают, что недостающие кости могут быть связаны либо с погребальными обрядами, либо с другими традициями людей, которые здесь жили в эпоху неолита. Археологи считают, что кости убрали из могилы во время захоронения или вскоре после этого.
Ученые пока не смогли определить, как умерли эти люди, но на костях не обнаружены следы травм, а потому они скорее всего умерли не насильственной смертью. Сейчас авторы исследования проводят анализ ДНК, чтобы выяснить, является ли причиной смерти какая-то болезнь. Также этот анализ покажет, были ли похороненные люди родственниками.
Как показал химический анализ костей, люди из захоронения вероятно были земледельцами, которые потребляли молочные продукты, выращивали зерно и разводили животных. Известно, что в этом регионе Швеции люди занимались земледелием еще 6000 лет назад, то есть за 500 лет до создания обнаруженной гробницы.
По словам ученых, в данном регионе Швеции обнаружено много каменных гробниц эпохи неолита, но новая находка старше всех примерно на 150-200 лет. Поэтому гробница является не только одной из древнейших в Швеции, но и во всей Скандинавии.
Как уже писал Фокус, в Марокко обнаружены следы человека возрастом 90 000 лет и это одни из самых древних отпечатков ног в мире. Ученые обнаружили одни из самых старых и лучше всего сохранившихся следов древнего человека.