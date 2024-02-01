Йога для лица: ученые рассказали, помогает ли она омолодиться

Идея упражнений для лица появилась уже достаточно давно, как и многие подобные лайфхаки, она становится популярной каждые пару лет.

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В последнее время социальные платформы пестрят советами с антивозрастными процедурами для лица. Одна из таких последних тенденций – йога для лица, пишет IFLScience.

Сама идея йоги для лица появилась уже достаточно давно, как и многие подобные лайфхаки, она становится популярной каждые пару лет. В этот раз идея йоги для лица собирает миллиарды просмотров на TikTok.

"Йога для лица – это описание упражнений, которые выполняются для тонуса и эластичности мышц лица", — говорит дерматолог Эми Б. Льюис.

Обычно упражнения содержат массирование и растягивание различных участков лица, чтобы воздействовать на определенные мышцы лица. Если вам кажется, что все это немного похоже на массаж, то вы не ошиблись.

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"У йоги для лица на самом деле больше общего с массажем и иглоукалыванием. Упражнения больше походят на массаж лица, чем на занятия йогой", — говорит исследователь Неха Готе.

Сторонники такой практики утверждают, что она эффективна в борьбе со старением: ей приписывают сияющую кожу, предотвращение образования морщин, подтяжку и скульптурирование лица и шеи.

Группа ученых из Северо-Западного университета решил проверить, насколько могут быть правдивыми такие утверждения.

В ходе эксперимента было набрано 27 участников в возрасте от 40 до 65 лет, которые выполняли различные упражнения для лица по 30 минут каждый день в течение 8 недель. После этого участники выполняли упражнения через день в течение следующих 12 недель.

Результаты исследования показали, что к концу 20-недельного периода участники выглядели пости на 3 года моложе. Упражнения для лица "кажется, улучшают контуры средней и нижней части лица", заключили авторы исследования.

Ключевое слово в комментарии исследователей "кажется". Результаты исследования нельзя обобщить, так как в эксперименте не было контрольной группы, а среди небольшого количества участников большинство состояло из женщин среднего возраста. В ходе исследования 11 участников вышли из эксперимента до его окончания.

Кроме этого, не было проведено последующего наблюдения, чтобы выяснить, насколько долгим был эффект от проведенной работы.

Поэтому существует ограниченное количество надежных научных доказательство, которые смогли бы подтвердить омолаживающий эффект, приписываемый йоге для лица. Мало того, ежедневные 30-минутные манипуляции кажутся довольно изнурительными, если их эффективность не доказана.

"Если у человека нет высокой мотивации, трудно соблюдать режим и выполнять упражнения в течение длительного периода времени и достигнуть видимых результатов", — говорит дерматолог Шилпи Кетарпал.

Правда, йога для лица не так уж и бесполезна. К примеру, она не сможет удалить морщинки, но поможет снять мышечное напряжение и стимулирует приток крови к массажируемой области. Поэтому многие утверждают, что видят "сияние" своего лица.

"Каждый раз, когда вы обеспечиваете приток крови к определенной области, ваши капилляры начинают двигаться, что способствует расслаблению мышц и перемещению жидкости. Иногда, это помогает людям избавиться от мешков под глазами и в областях носовых пазух", — добавляет массажист Вики Боднер из клиники Кливленда.

Напомним, ученые обнаружили нечто, что заставляет нас стареть вдвое быстрее безработицы. Новое исследование предполагает, что наш биологический возраст зависит не только от здорового образа жизни и местности, в которой мы живем.