На Ближнем Востоке были найдены "гипсовые черепа" из неолита: их назначение неизвестно

Исследователи обнаружили покрытые гипсом и разрисованные человеческие черепа.

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Древние жители Ближнего Востока около 9 тыс. лет назад, во время докерамического неолита, развили странную традицию штукатурить черепа умерших, пишет IFLScience.

Такие черепа часто украшали яркими красками и другими аксессуарами, историки до сих пор точно не знают, зачем люди это делали.

Первые оштукатуренные черепа эпохи неолита были обнаружены в палестинском городе Иерихон в 1953 году археологом Кэтлин Кеньон. Эти останки, покрытые разноцветными лепными масками, также имели ракушки, вставленные в глазницы.

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Подобные примеры с тех пор были обнаружены на памятниках примерно того же периода в Леванте и Анатолии, хотя интерпретации этой поразительной погребальной практики различаются. Самое популярное объяснение состоит в том, что черепам надевали гипсовые маски, чтобы вернуть их к жизни, и что этим объектам затем поклонялись как фигурам предков.

Углубляясь во многие загадки, окружающие эту древнюю традицию, исследователи провели детальный анализ семи оштукатуренных черепов, найденных на археологическом участке Тепеджик-Чифтлик в Турции. Представляя свои результаты в новом исследовании, авторы объясняют, что черепа принадлежат шести молодым людям и одному ребенку. Молодые люди, возможно, были специально выбраны для этой традиции.

Как и другие заштукатуренные черепа, эти останки были покрыты материалом, окрашенным с помощью множества пигментов. Выявив красящие вещества, в том числе азурит и гетит, авторы исследования отмечают наличие в гипсовых масках красных и синих оттенков.

"Отобранные пигменты были использованы для создания более драматичного внешнего вида", — пишут исследователи.

Несмотря на то, что черепа Тепеджик-Чифтлик лишены таких украшений, как морские ракушки вместо глаз, авторы настаивают на том, что эти находки согласуются с другими примерами и "соответствуют общему "мастерству", которое, вероятно, передалось через общую устную культуру".

Возможно, самое интересное то, что исследователи также обнаружили, что оштукатуренные черепа были на несколько сотен лет старше могил, в которых они были похоронены, что указывает на то, что они использовались в течение довольно долгого времени, прежде чем были наконец захоронены.

В течение длительного периода работы загипсованные черепа, вероятно, потребовали нескольких этапов подкраски и ремонта. Доказательства этого можно увидеть в некоторых черепах Тепеджик-Чифтлик, носы которых, по-видимому, были созданы после того, как была завершена основная маска.

Другие находки, в том числе следы порезов на самих костях, "предоставляют конкретные доказательства того, что мягкие ткани черепов отдельных людей были удалены до начала процесса наложения гипса".

Однако, несмотря на некоторые интригующие сведения об истории этих невероятных артефактов, авторы исследования в конечном итоге не смогли объяснить, почему черепа были заштукатурены или как они использовались.

Напомним, ученые выяснили, зачем древние цивилизации деформировали младенцам головы. Исследователи считают, что это помогало воинам опознать своих собратьев на поле боя.