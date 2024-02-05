Куда исчезли древние майя: их не забирали инопланетяне, причина более тривиальна

Исследователи выяснили, что прослужило причиной краха древней цивилизации.

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Новое исследование показывает, что Майяпан – культурная и политическая столица народа майя на полуострове Юкатан в 13 и 14 веках н.э. могла быть уничтожена засухой, пишет ScienceAlert.

Ученые полагают, что именно засуха привела к гражданскому конфликту, который обернулся политическим коллапсом. После чего люди перебрались в более мелкие и безопасные поселения.

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Такие данные дают не только полезную информацию об истории древнего народа, но и служит предупреждением для современных людей о том, как изменение климата может повлиять на цивилизации.

"Большое количество данных указывает на то, что гражданские конфликты значительно выросли, а моделирование показало связь беспорядков в городе с засухой между 1400 и 14500 годами н.э. Мы считаем, что длительная засуха привела к эскалации между конкурирующими фракциями", — говорится в исследовании.

Также данные показывают, майя разбились на более мелкие группы и просуществовали до контакта с европейцами в начале 16 века н.э.

Команда исследователей объединила множество данных, включающих в себя информацию об изменении численности населения, питания и климатических условий в то время.

Имеющиеся записи были дополнены новым анализом человеческих останков на наличие признаков насильственной смерти.

Ученые удалось найти связь между увеличением количества осадков и ростом населения на полуострове Юкатан, а после уменьшением количества осадков и усилением конфликтов. Выяснилось, что длительная засуха в 1400-1450 годах н.э. привели к запустению Майяпана.

Нехватка воды, которая пришла с засухой в Юкатан, изменила методы ведения сельского хозяйства и торговые пути, что создало нагрузку на жителей Майяпана. Это все привело к тому, что еды стало меньше, а ситуация в регионе накалилась, поэтому множество людей погибло, а выжившие отправились искать более плодородные земли.

По словам исследователей, в братской могиле, последней перед тем как город был заброшен, нашли останки майя, видимо, принадлежавшие членам семей Кокомов (глав государств). Ученые полагают, что именно таким был кровавый конец распрей.

"Наше исследование подтверждает, что коллапс Майяпана между 1441 и 1461 годами н.э. стал следствием гражданского конфликта, который был вызван политическим соперничеством и амбициями, записи о которых вошли в летописи раннего колониального периода", — говорят ученые.

Реакция людей на влияние окружающей среды, такое как засуха, действительно сложна и варьируется в зависимости от региона и эпохи.

Переселение людей в другие части полуострова Юкатан, включая процветающие прибрежные регионы и политически независимые поселения, помогли культуре майя процветать после падения Майяпана. Вплоть до начала испанского правления было действительно мало свидетельств о каких-либо конфликтах между этими регионами.

Напомним, археологи обнаружили структуру, связанную с культом Кукулькана. Город, который ненадолго посетил Эрнан Кортес в 1525 году, когда-то процветал и насчитывал около 4 000 жителей, объединенных в четыре района.