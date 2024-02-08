Лучше, чем роботы. Людям обязательно нужно лететь на Марс: чем будут заниматься астронавты

Ученые представили новую стратегию исследования Марса, которая предполагает, что люди лучше справятся с этим, чем роботизированные миссии.

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Авторы нового исследования из Университета штата Колорадо в Боулдере (США) считают, что научные исследования, которые будут проводить люди на Марсе дадут намного больше результатов, чем предоставят любые роботизированные миссии. Хотя это и будет стоить дороже. Это исследование предлагает стратегию изучения Красной планеты, которая уже была передана NASA для изучения, пишет Space.

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Ученые представили свое исследование, которое может дополнить общую стратегию NASA по изучению Марса. В новой научной работе рассматриваются научно обоснованные места посадки на Марсе, типы научной деятельности астронавтов и время пребывания на планете, необходимое для достижения целей. Также ученые рассматривают то, каким образом эффективно объединить научную деятельность астронавтов и роботизированных аппаратов.

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Марс хранит множество ключей к ранней истории Солнечной системы и тому, как планеты земной группы поддерживают жизнь, говорят ученые. Для многих видов геологических исследований, которые требуют большого взаимодействия с местностью, например, для сбора образцов местной породы, у астронавтов будет больше возможностей, чем у роботизированных аппаратов, учитывая то, что они смогут принимать решения сразу и адаптироваться к новым условиям.

Для многих видов геологических исследований, которые требуют большого взаимодействия с местностью, например, для сбора образцов местной породы, у астронавтов будет больше возможностей, чем у роботизированных аппаратов, учитывая то, что они смогут принимать решения сразу и адаптироваться к новым условиям Фото: NASA

Поэтому ученые предлагают уже сейчас начать создание вспомогательных инструментов и технологий, которые помогут астронавтам в изучении Марса. Например, люди смогут изучить те места на планете, например, горы или подземные пещеры, где не могут нормально работать роботизированные аппараты. Авторы исследования считают, что особенное внимание нужно уделить исследованию таких регионов на Марсе, как Равнина Утопия и Долины Маринер. Нужно привести исследования в разных местах на планете, чтобы раскрыть полную геологическую историю Марса.

Ученые считают, что люди на Марсе смогут совершить больше научных открытий, благодаря новому оборудованию, которое будет развернуто на планете Фото: NASA

Авторы исследования говорят, что астронавтам необходимо изучить естественные подземные пещеры на Марсе, где можно построить базы. Возможно в этих пещерах также можно обнаружить признаки древней марсианской жизни. Если создать базу в такой пещере, то астронавты могли бы заниматься исследованиями Марса вместе с марсоходами, что значительно повысит эффективность научной деятельности. Ведь марсоходы будут принимать команды сразу же, а не ждать сигнала с Земли.

Ученые считают, что люди на Марсе смогут совершить больше научных открытий, благодаря новому оборудованию, которое будет развернуто на планете. При этом скорость исследований Красной планеты значительно возрастет именно благодаря человеческому фактору, ведь ученым на Земле не нужно будет надеется только на марсоходы и орбитальные аппараты.

Скорость исследований Красной планеты значительно возрастет именно благодаря человеческому фактору, ведь ученым на Земле не нужно будет надеется только на марсоходы и орбитальные аппараты Фото: NASA

Что касается научной работы астронавтов на Марсе, то авторы исследования определили три главные цели:

Астробиология. Нужно определить существовала ли когда-либо жизнь на Марсе и какие были условия для этого;

Климат. Нужно понять эволюцию климата на Марсе и того, как планета потеряла воду на поверхности;

Геология, геофизика, геохимия. Нужно понять эволюцию поверхности, коры и недр Марса.

По словам ученых, Марс отличается от остальных миров Солнечной системы тем, что он более похож на Землю и у него действительно была вода на поверхности и многое указывает на существование когда-то жизни на этой планете. Также Марс находится относительно близко к Земле и его можно хорошо изучить.

Как уже писал Фокус, Красная планета оказалась идеальным местом для опасных бактерий. Исследователи проверили выживаемость патогенных бактерий в марсианских условиях.