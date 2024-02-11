Другие миры: NASA показало, как выглядят спутники Сатурна на фоне массивных колец планеты (фото)

Эти фотографии могут показаться чем-то, что можно увидеть только в фантастических фильмах, но это реальность.

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Шестая планета от Солнца, Сатурн, наиболее известен своими кольцами. Хотя некоторые другие планеты также имеют кольца, все же они не настолько ярко выражены, как у этого газового гиганта. Но еще планета обладает самым большим количеством спутников среди всех миров Солнечной системы. Сейчас известно о 146 спутниках, из которых только 63 имеют свои собственные имена. Фотографии некоторых из этих спутников во время исследования Сатурна с 2004 по 2017 год сделал космический аппарат NASA "Кассини". Именно эти снимки показали ученые из NASA, пишет ScienceAlert.

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Хотя аппарат "Кассини" уже закончил свою миссию и сгорел в верхних слоях атмосферы Сатурна, все же он оставил после себя большой каталог изображений планеты и ее спутников. Ученые называют одними из самых красивых фотографий те, на которых Сатурн не виден, видны лишь его кольца, окружающие экватор планеты и самые близкие к газовому гиганту спутники. Если не знать о том, что это реальные фотографии, которые были сделаны зондом NASA с расстояния более 1 млрд км от Земли, то можно подумать, что это кадры из фантастического фильма.

Спутники Сатурна Титан, Диона, Пандора и Пан Фото: NASA

На снимке, размещенном выше, видны 4 спутника Сатурна. На заднем плане, за кольцами, виден огромный спутник Титан. Это единственный спутник в Солнечной системе, который имеет плотную атмосферу. На его поверхности находятся озера из жидкого метана, где могут быть органические молекулы. Считается, что под поверхностью Титана может находиться океан из воды и аммиака. Как уже писал Фокус, авторы недавнего исследования смогли разгадать одну из главных загадок Титана.

Перед Титаном показан спутник Диона, где на поверхности видны яркие каменные структуры, появившиеся в результате тектонического разрушения ледяной коры. Предполагается, что под этой корой может находится океан из жидкой соленой воды.

Два других спутника на этом снимке намного меньше, чем Титан и Диона. Справа, рядом с кольцом Сатурна находится маленький спутник Пандора, которые влияет на формирование тонкого самого внешнего кольца Сатурна.

Теперь нужно очень внимательно посмотреть в левую часть снимка, где вы можете заметить в кольце Сатурна черный промежуток, который создало движение самого внутреннего спутника планеты под названием Пан. Это спутник виден как раз в черном разрыве между кольцами.

Спутники Сатурна Пандора и Мимас Фото: NASA

На снимке выше показаны кольца Сатурна, а ближе к ним находится спутник Пандора, а на заднем плане виден более крупный спутник Мимас. Последний, если посмотреть на более детальную фотографию, выглядит как космическая станция под названием "Звезда смерти" из серии фильмов "Звездные войны". Как уже писал Фокус, ученые провели новое исследование, и теперь считают, что внутри Мимаса находится огромный океан из жидкой воды.

Спутник Сатурна Мимас Фото: NASA

Ниже вы можете увидеть еще одну потрясающую фотографию спутников Сатурна, на которой показаны слева направо спутники Янус, Пандора, Энцелад, Мимас и Рея.

Cпутники Сатурна - Янус, Пандора, Энцелад, Мимас и Рея Фото: NASA

На следующем снимке показан Титан, у которого светится атмосфера благодаря свету Солнца. А перед Титаном показан спутник Энцелад. Этот ледяной мир, как считают ученые, скрывает под своей ледяной корой океан из жидкой воды, где может существовать внеземная жизнь. Как уже писал Фокус, ученые предложили новый способ обнаружить эту жизнь.

Спутники Сатурна Титан и Энцелад Фото: NASA

Также Фокус писал о том, что NASA дало необычное название месту крушения вертолета Ingenuity на Марсе. Недавно Ingenuity столкнулся с трудностями, которые сделали продолжение его миссии невозможным.