Неожиданное открытие: бабушкина статуя оказалась древним артефактом (видео)

Статуя льва оказалась настоящим артефактом времен династии Тан. Специалист оценил ее в стоимость от 120 000 до 250 000 долларов.

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В 2002 году на популярное шоу по оценке антиквариата "Antiques Roadshow" женщина принесла мраморную статую льва в китайском стиле. Как оказалось, эта статуя стоит около 250 000 долларов США, а ее возраст достигает 1400 лет, пишет Grunge.

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Оценщик, Ларк Мейсон, провел параллели с обычными сувенирами, отметив преобладание меньших версий, но подчеркнув беспрецедентное величие, возраст, мастерство и сохранность именно этого мраморного льва династии Тан.

Владелица рассказала, что эту статую приобрели ее дедушка и бабушка, которые путешествовали по миру. Ларк Мейсон оценил статую от 120 000 до 250 000 долларов. Хотя ее нынешняя стоимость остается неопределенной, по состоянию на 2016 год она сохранила свою первоначальную оценку.

Мраморный лев династии Тан

Примечательно, что эта статуя выходит за рамки простого "антиквариата". Оценщик отметил, что такие изделия обычно находят приют в музеях, подчеркивая статус исторического артефакта, а не безделушки, пригодной для случайной коммерции.

Правление династии Тан с 618 по 906 гг. н. э. ознаменовало период процветания и культурного расцвета. Львы были широко представлены в китайском искусстве, возможно, из-за их экзотичности. Стили эволюционировали при разных династиях, от Хань до Мин и далее.

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Хотя за артефакт предложили весомую сумму, владелица не выразила никакого намерения ее продавать, подчеркивая внутреннюю ценность статуи. По состоянию на 2016 год стоимость мраморного льва осталась неизменной, что свидетельствует о его ценности. Дальнейшая судьба статуи неизвестна, однако можно предположить, что она до сих пор хранится у предыдущей владелицы.

Также Фокус писал о реконструкции Колоса Константина, первого императора Рима, принявшего христианство. Эта статуя повторяет оригинальную IV века, некогда украшавшую базилику Максенция на Римском форуме.

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