Новое массовое вымирание уже началось. 22% мигрирующих животных на Земле оказались в шаге от смерти

Новый доклад показывает, что пятая часть мигрирующих животных в мире сегодня находятся под угрозой исчезновения.

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Среди мигрирующих животных встречаются одни из самых знаковых в мире: от морских черепах до слонов эти невероятные существа преодолевают сотни километров, чтобы прокормиться или размножиться. Однако сегодня их существование оказалось на волоске от краха — пятая часть всех мигрирующих животных в мире находится под угрозой исчезновения, пишет Daily Mail.

К сожалению, новый доклад "Состояние мигрирующих животных в мире", опубликованный Конвенцией по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS), указывает на то, что ситуация достигла критической точки — 22% всех мигрирующих видов оказались на грани исчезновения, а численность почти половины из них сокращается. Увы, виновником столь плачевного состояния оказался человек.

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По словам исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, новый доклад ясно показывает, как неустойчивая деятельность человека ставит под угрозу будущее этих животных. Исследователи также обнаружили, что двумя наибольшими угрозами для животных сегодня являются чрезмерная эксплуатация и утрата среды обитания — увы, и то и другое является результатом деятельности человека.

Отметим, что мигрирующие животные выступают не только в качестве индикаторов изменений окружающей среды, но также играют важную роль в поддержании функционирования и устойчивости самых сложных экосистем Земли. Ежегодно миллиарды этих животных отправляются за десятки, а то и сотни километров по суше, рекам, океанам и небу, чтобы добраться в места размножения ли кормления.

Ранее исследователи уже установили, что мигрирующие животные на самом деле играют важную роль в поддержании мировых экосистем и приносят различные выгоды, в том числе: опыление растений, транспортировка питательных веществ.

Из 1189 видов животных, признанных CMS нуждающимися в международной защите, 260 видов (22%) находятся под угрозой исчезновения Фото: CMS | MASMO

Данные доклада свидетельствуют о том, что из 1180 видов животных, признанных нуждающимися в защите, 260 видов, или 22%, считаются находящимися под угрозой исчезновения, а 520 видов, или 44%, демонстрируют сокращение популяции.

В список мигрирующих животных, которых мы рискуем навсегда потерять, вошли такие удивительные виды, как:

черепаха Хоксбилл — встречается во всех тропических океанах мира и преодолевает около 150 км между местами кормления и гнездования, увы, именно этот вид был подвержен охоте со стороны людей;

зубчатая акула-молот — нелегальные торговцы ценят ее за плавники, а потому их численность резко сокращается. Представители этого вида мигрируют на огромные расстояния в глубокие воды, чтобы найти пищу;

европейский угорь, мигрирующий из Саргассового моря через Атлантический океан в Европу, а затем обратно;

североатлантический гладкий кит, который едва не был истреблен к 1890-му году из-за китобойного промысла.

Исследователи считают, что основными причинами являются физические барьеры, такие как мосты и дороги, которые делают миграцию некоторых видов попросту невозможно — в результате это приводит к вымиранию. Однако существуют и нематериальные барьеры, такие как шум в океане, которые также усложняют жизнь мигрирующих животных.

Ранее Фокус писал о том, что новое массовое вымирание может начаться раньше, чем думали ученые: Земля нагреется до 70°C.