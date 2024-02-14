Важный день для садовода. Ученые назвали дату, когда следует сажать растения

Исследователи рассказали, как и когда следует высаживать растения, чтобы они принялись и хорошо росли.

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Может показаться, что весна уже совсем близко и самое время начать сажать растения в саду, однако ученые предупреждают, что в этом вопросе не стоит торопиться. Исследователи назвали время, когда лучше всего высаживать растения, чтобы они принялись, пишет Daily Mail.

По словам экспертов, лучше всего в этом вопросе — дождаться последних морозов. По крайней мере, когда речь идет об однолетних растениях летнего сезона и нежных многолетниках. При этом эксперты отмечают, что в данном случае невозможно назвать конкретную дату, так как она будет зависеть от ряда факторов: места расположения, погоды и даты последних весенних морозов.

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Эксперты также советуют оценить ситуацию, используя данные за предыдущие годы, которые можно найти в открытом доступе. Кроме того ученые советуют проверить местные прогнозы погоды, чтобы получить свежую информацию, прежде чем сажать растения.

Например, чтобы вырастить помидоры, следует подождать, пока потеплеет, однако такие растения как салат, можно высаживать ранней весной. Последние считаются универсальными культурами и могут расти даже если еще немного холодно, ученые уверены, что последние заморозки не навредят растениям.

Эксперты также отмечают, что семена овощей прохладного сезона можно сажать в почву сразу после того, как она разморозилась. К таким растениям, по словам исследователей относятся мангольд, капуста и редис — они на удивление быстро и хорошо переносят морозы. В то же время ученые отмечают, что существует множество растений, которые плохо переносят морозы — их лучше высаживать в почву после наступления последних морозов. Ученые считают, что деревья также можно посадить до последних заморозков — если они еще не вырастили листья, им удастся прекрасно перенести последние низкие температуры.

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