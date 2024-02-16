Идеальный пируэт. Самый большой айсберг в мире показал "зубы", танцуя в океане (видео)

Исследователи засняли, как гигантская глыба льда весом в триллион тонн кружится в океане, будто крохотная балерина.

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А23а является крупнейшим сохранившимся фрагментом айсберга, отделившегося от антарктического шельфового ледника Филчнера в августе 1986 года. Он продвинулся на сотни километров, а затем "приземлился" на дно океана и пробыл в неподвижном состоянии последние 30 лет, однако в ноябре 2023 года все изменилось — гигантская глыба льда вновь начала свое движение, пишет Daily Mail.

С тех пор ученые наблюдают за тем, как айсберг дрейфует к северу от Антарктического полуострова — теперь они заметили, как гигантская глыба льда весом в триллион тонн и размером с Большой Лондон кружится на пути к Южному океану.

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Спутниковые снимки NASA показали "зубатый айсберг", вращающийся более чем на 360 градусов в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года к северу от Антарктического полуострова. А 23а постепенно размывается волнами и тает из-за более теплых вод по мере своего продвижения на север.

Данные Британской антарктической службы (BAS), ученые которой в декабре прошлого года посетили А23а, айсберг движется со скоростью около 48 километров в день. Его уносят местные ветры и океанские течения — в данный момент гигантская глыба льда следует по "аллее айсбергов" — обычному маршруту, по которому следуют айсберги к субантарктическому острову Южная Георгия.

На этой карте показано положение берга, выделенное синим цветом, начиная с августа (внизу) и за последние несколько недель (вверху) Фото: BAS

Исследователи отмечают, что в данный момент айсберг переживает "эпоху вращения", а эти танцевальные движения, заснятые спутниками являются частью его долгого пути в теплые воды. Размеры самого большого айсберга невероятно велики, однако по мере продвижения на север части айсберга откалываются из-за эрозии и таяния более теплых вод.

Подобно силам прибрежной эрозии суши, волны разбивают айсберг, образуя промежутки, которые постепенно увеличиваются, пока вершина не рухнет полностью. В результате образуются небольшие выступы, которые затем становятся меньше, пока не растают полностью. Исследователи отмечают, что это один из результатов плавления в результате которого А23а в конце концов будет утерян навсегда.

Ученые отмечают, что проблемы могут наступить, если гигантский айсберг не растает в достаточной степени к тому времени, как достигнет Южной Георгии — острова в южной Атлантике. Предполагается, что огромный айсберг может повлиять на жизнь местных обитателей, если "пришвартуется у берега". Например, пингвины могут утратить место, куда обычно приходят в поисках пищи.

A23a в настоящее время является крупнейшим айсбергом в мире, но это звание не будет длиться вечно, поскольку все айсберги со временем раскалываются. Бывшим рекордсменом был A76, который отделился от шельфового ледника в море Уэдделла в мае 2021 года, но с тех пор распался на три части.

Ранее Фокус писал о самом большом айсберге на Земле: ученые "сняли мерки" с гиганта массой около триллиона тонн.