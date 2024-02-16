Посрамят перед всем миром: Google покажет на картах всех загрязнителей атмосферы метаном

Компания планирует уже в мае запустить спутник на орбиту, который будет отслеживать утечки парникового газа.

Related video

В следующем месяце на орбиту Земли выйдет спутник, которые займется отслеживанием утечек метана от нефтегазовых компаний. В свою очередь, Google нанесет данные на свои карты уже к концу года, чтобы загрязнителей увидели во всем мире, пишет ScienceAlert.

Спутник будет запущен в мае и является совместной программой Google и Фонда защиты окружающей среды. Спутник под названием MthanSAT может ознаменовать новую эру глобальной ответственности за изменение климата.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Метан – мощный парниковый газ, на который приходится почти треть глобального потепления, вызванного человеческим фактором.

Сокращение выбросов этого газа является одним из самых быстрых способов замедлить климатический кризис. Согревающая способность метана в 80 раз превышает ту, которой обладает углекислый газ.

"В глобальном масштабе 2023 год был самым жарким годом за всю историю наблюдений. Необходимость защиты климата никогда не была более острой, и сокращение выбросов метана от операций по добыче ископаемого топлива и сельского хозяйства — это действительно самый быстрый способ замедлить потепление прямо сейчас", — заявили руководитель проекта MthanSAT Стив Гамбург.

Большую часть выбросов метана приходится на сельское хозяйство, на втором месте находится энергетический сектор.

Картирование выбросов метана на планете Фото: MethaneSAT LLC

По словам ученых, на добычу угля, газа и нефти приходится 40% глобальных выбросов метена в рамках деятельности человека. Авторы проекта считают, что необходимо сосредоточиться на энергетическом секторе, так как сокращение утечек метана будет экономически эффективным. Газ, который просачивается в атмосферу, может быть продан, а технология, которая позволит его улавливать, относительно дешевая.

Но утечки метана сложно отслеживать в режиме реального времени. Но MthanSAT – новое поколение спутников, которые предназначены для определения источников газа практически в любой точке мира. В свою очередь, Google обладает вычислительными мощностями и возможностями ИИ для анализа огромных объемов данных и составления карт нефтегазовой инфраструктуры.

До последнего времени поиск утечек метана включал в себя дорогостоящие полевые исследования с использованием самолетов и портативных инфракрасных камер. Такой подход давал результаты лишь в отдельно взятый момент.

Вице-президент и генеральный менеджер по устойчивому развитию Google Geo Яэль Магуайр говорит, что картографирование нефтегазовой инфраструктуры было сложной задачей. Расположение скважин, промышленных насосов и резервуаров для хранения меняется, поэтому карты нужно постоянно обновлять. Но спутник может решить эту проблему.

Магуайр сказал, что та же технология искусственного интеллекта, которую Google использовал для обнаружения деревьев, пешеходных переходов и перекрестков на спутниковых снимках, будет применена к нефтегазовой инфраструктуре. На карту будут наложены данные MthanSAT, чтобы пролить свет на тип оборудования, наиболее подверженного утечкам.

"Мы считаем, что эта информация невероятно ценна для энергетических компаний, исследователей и государственного сектора, поскольку они позволяют прогнозировать и снижать выбросы метана в компонентах, которые обычно наиболее чувствительны", — сказал Магуайр.

Напомним, на Земле зафиксировали крупнейшую утечку метана. По оценкам экспертов, вытекло около 127 000 газа, а сам выброс привел к пожару, который бушевал более 6 месяцев.