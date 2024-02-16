Нарушает законы физики. Аппарат с квантовым двигателем потерялся в космосе: что известно

Испытание спорной технологии, которая должна была показать, что законы физики неверны, провалилось.

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Маленький спутник, оснащенный экспериментальным квантовым двигателем, потерялся на орбите, ведь связь с ним пропала. Это случилось еще до того, как произошла проверка очень спорной технологии, пишет IFLScience.

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Компания Rogue Space Systems отправила на орбиту спутник Barry-1 с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX еще в ноябре прошлого года. Но космическая миссия пошла не по плану. Стало известно, в течение нескольких месяцев после запуска ус спутника постоянно возникали проблемы с энергосистемой, а теперь с ним не удалось установить связь. Поэтому этот спутник теперь является частью многочисленного космического мусора.

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Barry-1 был оснащен спорным квантовым двигателем, который для создания тяги не использует топливо. Двигатель созданный компанией IVO Ltd должен был изменить орбиту спутника и таким образом была бы продемонстрирована технология, где для создания тяги не используется топливо. Но оказалось, что запустить квантовый двигатель так и не удалось, поэтому никакой проверки не состоялось.

Разработчики двигателя утверждают, что с его помощью можно произвести революцию в космических полетах, ведь космические корабли смогли бы перемещаться быстрее и им не нужно было бы везти огромное количество топлива, чтобы достичь удаленных уголков Солнечной системы.

Barry-1 был оснащен спорным квантовым двигателем, который для создания тяги не использует топливо. Двигатель созданный компанией IVO Ltd должен был изменить орбиту спутника и таким образом была бы продемонстрирована технология, где для создания тяги не используется топливо. Но оказалось, что запустить квантовый двигатель так и не удалось, поэтому никакой проверки не состоялось Фото: IFLS

Разработчики надеялись показать, что их устройство не просто работает, но и нарушает главные законы физики. Такие двигатели являются очень спорной технологией, ведь согласно законам физики, движение невозможно без создания тяги с помощью топлива. По сути, данный квантовый двигатель можно считать невозможным устройством. Такие устройства противоречат закону сохранения импульса, а также тому, что каждое действие имеет равное и противоположное противодействие.

Тем не менее представители IVO Ltd не рассказывают, как именно работает их квантовый двигатель, хотя утверждают, что он может создавать 52 миллиньютона тяги на 1 ватт электроэнергии. А в 12 раз эффективнее существующих ионных двигателей, используемых на спутниках.

Необычные заявления требуют доказательств, а учитывая, что квантовый двигатель вместе со своим носителем потерялся в космосе, а законы физики так и не были нарушены, неизвестно, когда они будут получены и возможно ли это вообще.

Идея отказаться от топлива в двигателях для космических полетов не нова. Топливо имеет свойство заканчиваться, да к тому же его нужно много, что увеличивает вес космических аппаратов и затраты на их запуск. Но многие ученые скептически относились к попытке проверить работу квантового двигателя в космосе, называя это очень спорной технологией.

Представители компании IVO Ltd похоже не очень расстроились провалом своей миссии и заявили, что продолжат работу над своим квантовым двигателем, чтобы провести все-таки его испытание в космосе. Но это уже будет другой спутник. Остается только ждать, произойдет ли это испытание и сможет ли оно доказать, что законы физики можно нарушить.

Как уже писал Фокус, в ранней Вселенной обнаружена невозможная галактика, поэтому скорее всего ученым придется переосмыслить теории о формировании галактик.