Вокруг Земли вращаются мини-Луны: помогут превратить человека в межпланетный вид

Некоторые ученые хотят использовать крошечные временные естественные спутники Земли, чтобы отправить человечество дальше в космос.

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В 2006 году астрономы обнаружили рядом с Землей странный объект, который вращался вокруг планеты, как и Луна. Оказалось, что астероид, являющийся мини-Луной, то есть еще одним, но временным спутником Земли. Камень размером всего в несколько метров получил название 2006 RH120 и через год покинул нашу планету. В 2020 году астрономы обнаружили еще одну похожую мини-Луну, которую назвали 2020 CD3, она вращалась вокруг Земли в течение нескольких месяцев. Некоторые ученые считают, что из-за своей близости к Земле эти мини-Луны заслуживают пристального изучения и они, как и другие околоземные астероиды потенциально могут стать трамплином для человечества в плане освоения космоса, пишет Live Science.

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Спутник Земли, но не Луна

Ричард Бинцель из Массачусетского технологического института (США) считает, что человечеству еще предстоит стать межпланетным видом, но в этом ему могут помочь как раз такие мини-Луны. По словам ученого, сейчас в научном сообществе обсуждается идея о том, чтобы использовать близкие к Земле астероиды в качестве трамплинов для миссий на Марс. Именно мини-Луны являются одними из астероидов, до которых легче всего добраться с Земли, ведь для этого не нужно слишком много топлива. Как показывают исследования полет к мини-Лунам и обратно займет примерно 100 дней. Но одна из проблем состоит в том, что такие спутники Земли являются временными.

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Пол Абелл из NASA считает, что несмотря на это миссии к мини-Лунам и другим околоземным астероидам позволят проверить эффективность технологий, необходимых для полетов в глубокий космос, например, на Марс. В частности, это касается испытаний новых ракетных двигателей.

Пол Абелл из NASA считает, что несмотря на это миссии к мини-Лунам и другим околоземным астероидам позволят проверить эффективность технологий, необходимых для полетов в глубокий космос, например, на Марс. В частности, это касается испытаний новых ракетных двигателей Фото: Live Science

АЗС в космосе

Но есть и еще одна причина, по которой стоит заниматься исследованием естественных мини-спутников Земли. На этих астроидах может быть много воды, а ее можно использовать для разделения на кислород и водород и таким образом получить кислород для дыхания, воду для питья, и водород для ракетного топлива.

Ученые считают, что такие астероиды могут выступать в качестве заправочных станций во время полетов на Марс и дальше к другим мирам Солнечной системы. Дело в том, что будущим миссиям на Марс придется брать с собой очень много топлива с Земли. Чем больше топлива, тем больше вес космического корабля. Чем больше вес, тем дороже миссия. Исследования показывают, что многие околоземные астероиды богаты водой, а значит ее можно использовать в своих целях, говорят ученые.

Ученые считают, что такие астероиды могут выступать в качестве заправочных станций во время полетов на Марс и дальше к другим мирам Солнечной системы Фото: NASA

Пока что процесс добычи любых полезных ископаемых на астероидах не начался, хотя некоторые частные компании и NASA активно работают над созданием нужных технологий. По словам Бинцеля, эти технологии как раз можно проверить на мини-Лунах Земли.

Но эти мини-спутники нашей планеты имеют не очень большой размер, а потому их очень сложно обнаружить, хотя ученые считают, что вокруг Земли их может вращаться очень много. Астрономы считают, что новая Обсерватория имени Веры Рубин, кроме выполнения исследования Вселенной, чтобы понять природу темной материи и темной энергии, также сможет найти и мини-Луны.

Мини-Луны могут помочь раскрыть тайны Солнечной системы

Пока еще рано говорить о том, сыграют ли миссии на мини-Луны ключевую роль в освоении космоса. Но изучение этих временных спутников Земли и других околоземных астероидов может дать ключи к разгадке тайн Солнечной системы. Мини-Луны являются отличным местом для отслеживания химического происхождения Солнечной системы и поиска ингредиентов, создавших жизнь на Земле, считает Бинцель.

Что касается добычи полезных ископаемых на астероидах, то Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, почему этот процесс все еще не начался, хотя в Солнечной системе находятся невероятно ценные космические камни.