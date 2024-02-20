Неожиданный поворот. Новый вид гигантских анаконд обнаружен с помощью Уилла Смита (фото)

Исследователи с американским актером изучали последствия бурения нефтяных скважин, но случайно открыли новый вид самых огромных змей на планете.

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В тропических лесах Амазонки обитает самый крупный и тяжелый вид змей на Земле — зеленая анаконда. Однако теперь ученые обнаружили, что то, что ранее считалось одним видом, живущим на обширной территории, в действительности является двумя отдельными видами, разница в ДНК которых составляет 5,5%, для сравнения люди и шимпанзе отличаются всего на 2%, пишет IFLScience.

Это удивительное открытие было сделано учеными совершенно случайно и не без помощи американского актера Уилла Смитта. По словам руководителя исследования, профессора Брайана Фрая из Университета Квинсленда, они вовсе не собирались распутывать генеалогическое древо анаконд, однако это произошло.

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Уилл Смит являлся руководителем научной группы амазонской части документального фильма National Geographic "От полюса к полюсу". Их с учеными работа была сосредоточена на долгосрочном исследовании последствий бурения нефтяных скважин в Амазонии — работа проводилась при поддерже местного населения.

Судя по этому брачному шару, это не очевидно, но самки зеленых анаконд намного крупнее своих самцов Фото: Jesus Rivas

Как и другие высшие хищники, анаконды чрезвычайно уязвимы к деградации среды обитания, а потому ученые хотели взять у них анализы, чтобы сравнить концентрации тяжелых металлов между полами, тем самым обнаружив последствия разливов нефти в экосистеме. Ученые вместе с Уиллом Смитом отловили местных анаконд, а затем взяли у них пробы: результаты показали, что концентрации в организме самцов свинца и кадмия на 1000% больше, чем у самок. Авторы исследования считают, что эти результаты демонстрируют то, как эти тяжелые металлы попадают в водную экосистему и продвигаются вверх по пищевой цепи.

Однако в процессе отбора проб ученые заметили нечто необычное: зеленые анаконды Эквадора были значительно крупнее бразильских. Авторы исследования провели дополнительные исследования и обнаружили, что то, что ранее считалось одним видом, на самом деле представляет собой два совершенно разных вида — разница в их ДНК составляет 5,5%, что невероятно много.

Теперь исследователи считают, что более крупный вид, как правило, встречается в Колумбии и Венесуэле — он получит название северная зеленая анаконда (Eunectes akayima), в то же время другой вид будет переименован в южную зеленую анаконду. Отметим, что территории этих видов частично совпадают, они все же живут в разных речных бассейнах после географического разделения, которое, как предполагается, началось около 10 миллионов лет назад.

По словам Фрая, самки самых крупных анаконд на Земле могут достигать 5-6 метров в длину, в то время как самцы обоих видов намного короче и стройнее. Также известно, что самки питаются травоядными, такими как олени и капибары, в то время как самцы предпочитают поедать куликов.

Ранее Фокус писал о том, что в недрах Земли обнаружена огромная колония живых организмов: кто там живет.