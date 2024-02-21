Охотники-собиратели с синдромом дефицита внимания: СДВГ был эволюционным преимуществом

Исследователи считают, что синдромом дефицита внимания и гиперактивности неспроста появился у людей.

Related video

Повышенная возбудимость и импульсивность, которые ассоциируются с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), могли быть эволюционным преимуществом наших предков. Такая черта могла быть связана с лучшей тактикой добывания пищи, пишет The Guardian.

СДВГ – это расстройство нервного развития, среди симптомов которого импульсивность, дезорганизация и трудности с концентрацией. Число подобных диагнозов растет во многих странах мира.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По мнению исследователей, несмотря на то, что многие из перечисленных черт могут иметь негативный эффект в современном мире, они могли помогать людям искать новые места для добычи пищи.

Автор нового исследования Дэвид Барак из Пенсильванского университета говорит, что результаты его работы дали потенциальное объяснение тому, почему СДВГ так распространен, чего не спишешь на случайные генетические мутации. Ученые хотели узнать, почему такие черты как отвлекаемость или импульсивность, кажется, были обычным явлением среди людей.

"Если бы эти черты действительно имели негативный эффект, тогда в ходе эволюции они бы исчезли. Наше исследование показывает, что такие черты могли быть преимуществом в определенном контексте", — говорит Барак.

В рамках исследования ученые проанализировали данные 457 взрослых, которые приняли участие в эксперименте. Участникам предложили пройти онлайн-игру по поиску пищи, где нужно было собрать как можно больше ягод за 8 минут.

В игре количество ягод на каждом кусте уменьшалось по мере того, как их собирали.

Участники могли продолжать собирать ягоды на одном кусте или же перемещаться на новые участки – хотя последнее стоило им времени.

Вместе с этим участников проверили на наличие симптомов СДВГ и обнаружили, что 206 испытуемых дали положительные результаты.

Участники с более выраженным СДВГ проводили более короткие промежутки времени на каждом участке куста, чем остальные. Также они с большей вероятностью отказывались от одного куста и переходили к следующему. Команда также подтвердила, что участники с СДВГ набирали наибольшее количество баллов в игре.

Полученные результаты совпадают с выводами других исследований, которые показали, что группы населения, ведущие кочевой образ жизни, как правило, имеют гены, связанные СДВГ.

По мнению профессора из Университетского колледжа Лондона Майкла Рейсса, СДВГ видимо, может являться преимуществом, когда физическая активность и быстрое принятие решений высоко ценились. В это же время, такие черты стали проблемой в современном мире.

Напомним, ученые назвали симптомы СДВГ, которые чаще всего упускают из виду. Миллионы взрослых людей по всему миру ежедневно сталкиваются с невероятными трудностями каждый день, даже не подозревая, что за этим стоит распространенное расстройство.