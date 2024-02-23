Тайну не могли раскрыть 37 лет: что обнаружили в остатке самой яркой сверхновой (фото)

Благодаря космическому телескопу Уэбб астрономы смогли выяснить, что скрывается в центре остатка сверхновой SN 1987А.

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Еще в 1987 году астрономы увидели свет, который возник в результате взрыва массивной звезды, расположенной на расстоянии примерно 170 тысяч световых лет от нас в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако. Этот взрыв сверхновой был настолько ярким, что некоторое время его можно было наблюдать даже невооруженным глазом. Сверхновая получила название SN 1987A и она оказалась самым ярким взрывным событием за последние 400 лет. После взрыва звезды вокруг нее образовалось облако из газа, то есть остаток сверхновой. Но ученые 37 лет не могли понять, что же скрывается в его центре, то есть во что превратилось ядро умершей звезды. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, теперь этот секрет раскрыт, пишет ScienceAlert.

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Взрывы сверхновых, такие как SN 1987A, возникают, когда у звезды с массой в 8-30 раз большей, чем у Солнца, заканчивается материал для поддержания термоядерного синтеза. В результате звезда не может противостоять внутреннему давлению гравитации и ядро звезды начинает сжиматься. Далее происходит взрыв, во время которого внешние слои звезды улетают в космос и образуют облако из газа, окружающее то, что осталось от ядра умершей звезды. Согласно теории, такое ядро может превратиться либо в нейтронную звезду, то есть маленький сверхплотный объект диаметром примерно 20 км, почти полностью состоящий из нейтронов, или же в черную дыру звездной массы.

Остаток сверхновой SN 1987A Фото: NASA

Ученые в течение 37 лет предполагали, что ядро умершей звезды превратилось в нейтронную звезду, хотя не исключали возможности образования черной дыры. Слишком плотное облако из газа и пыли скрывало от обзора его внутренности, а потому только с помощью космического телескопа Уэбб удалось прояснить ситуацию.

Ученые провели тщательное наблюдение за остатком сверхновой, а также провели анализ находящегося там газа. Вокруг центра остатка сверхновой, ученые обнаружили атомы тяжелого аргона и серы, чьи внешние электроны были оторваны в процессе ионизации. Авторы исследования считают, что за этим процессом стоит все же нейтронная звезда. То есть именно ионизирующее излучение этой звезды лишило атомы химических элементов электронов. Таким образом была раскрыта тайна, которую не могли разгадать с 1987 года.

Астрономы вяснили что в центре остатка сверхновой SN 1987A скрывается нейтронная звезда Фото: NASA

Хотя эта загадка раскрыта, еще получены не все ответы, которые касаются данной нейтронной звезды. Пока что точно не ясно, каким именно способом произошла ионизация аргона и серы, которая указала на наличие нейтронной звезды. Возможно это произошло из-за звездного ветра, а может быть в результате действия ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

Если верен первый вариант, то обнаруженная нейтронная звезда является пульсаром, окруженным пульсарной туманностью. Это по сути та же нейтронная звезда, но с очень быстрым вращением. По словам ученых, дальнейшие наблюдения дадут возможность получить ответы и на эти вопросы.

Как уже писал Фокус, астрономы предполагают, что на самом деле наша галактика на пару миллиардов лет старше, чем считается сейчас и могла возникнуть в самый начальный период истории Вселенной.

Также Фокус писал о том, что американский посадочный модуль "Одиссей" успешно приземлился на Луне и стал первым частным аппаратом на спутнике Земли.