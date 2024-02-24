Пациент CAL-1: кем был самый радиоактивный человек за всю историю

Этот человек получил дозу плутония, которая во много раз превышала смертельную дозу, без его ведома.

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Американский маляр Альберт Стивенс, известный ка пациент CAL-1, является самым радиоактивным человеком за всю историю. Его подвергли облучению, и он смог выжить, получив самую высокую дозу радиации. Без ведома Стивенса, он получил дозу плутония, которая во много раз превышала смертельную дозу, поскольку ошибочно считалось, что у него неизлечимая болезнь, пишет IFLScience.

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В мае 1945 года у американского маляра Альберта Стивенса началась невероятная полоса неудач. Сначала ему ошибочно поставили диагноз рак желудка и врачи сообщили, что жить Стивенсу осталось не больше полугода. Хотя это было ужасное сообщение, но дальше Стивенса ждало нечто более страшное.

Во время Манхэттенского проекта физики были обеспокоены обращением с плутонием и его влиянием на людей, при этом появилась рекомендация как можно скорее начать программу по отслеживанию влияния плутония на организм человека.

Ученые узнали о том, что у Стивенса неизлечимая болезнь, хотя позже стало известно, что это ошибочный диагноз, и пригласили его для первых испытаний влияния плутония на людях.

Стивенсу дали обозначение пациент CAL-1 и во время испытания он получил самую высокую дозу радиации среди всех участников эксперимента. В результате в организм Стивенса попали изотопы плутоний-239 и плутоний-238. Последний был выбран потому, что его легче отследить в организме.

Через год врачи выяснили, что на самом деле у Стивенса доброкачественная язва желудка, а значит здоровый человек получил самую высокую накопленную дозу радиации, которую когда-либо получали люди. Эта доза во много раз превышала смертельную дозу плутония.

Интересно, что физик Джозеф Гамильтон (на фото), который проводил эксперимент на Стивенсе, умер в возрасте 49 лет в 1957 году от лейкемии, вероятно, вызванной радиационным воздействием на организм во время его работы Фото: IFLS

Считается, что Стивенс принудительно получил такую дозу радиации и ему не объяснили, что происходит, ведь нет никаких доказательств, что американский маляр давал согласие на проведение подобного эксперимента.

Несмотря на то, что Стивенс получил в 446 раз большее среднее воздействие плутония в течение жизни, он прожил еще 21 год и умер в 1966 году от болезни сердца в возрасте 79 лет. Все это время плутоний оставался в теле Стивенса до конца его жизни, его количество медленно распадалось в результате радиоактивного распада и биологического уничтожения.

Интересно, что физик Джозеф Гамильтон, который проводил эксперимент на Стивенсе, умер в возрасте 49 лет в 1957 году от лейкемии, вероятно, вызванной радиационным воздействием на организм во время его работы.

Как уже писал Фокус, физики подтвердили существование новой загадочной формы магнетизма. Ученые экспериментально показали, что существует альтермагнетизм.

Также Фокус писал о том, что ученые добились прорыва в процессе создания модульных ядерных реакторов благодаря новой технологии сварки.

Еще Фокус писал о том, что ученые стали на шаг ближе к созданию теории квантовой гравитации, ведь им впервые удалось измерить гравитацию в невероятно малом масштабе.