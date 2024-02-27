Столкновение аппарата DART с астероидом: на Диморфе не осталось даже кратера

Исследователи выяснили, что сильнейший удар полностью изменил внешний вид астероида.

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Два года назад NASA успешно испытало систему планетарной защиты в космосе. Миссия DART направилась на столкновение с астероидом Диморф, небольшим спутником астероида Дидим. Миссия увенчалась успехом и впервые человечество изменило орбиту небесного тела, пишет IFLScience.

Испытания прошли настолько хорошо, что возможно, изменился даже внешний вид Диморфа.

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26 сентября 2022 года аппарат DART запустил двигатели и врезался в Диморф. Ожидалось, что DART сократит период обращения астероида вокруг Дидима на семь минут. Фактически, удалось сократить этот период более чем на 33 минуты. При столкновении от астероида также отлетели валуны, которые были замечены несколькими телескопами.

Результаты превзошли все ожидания, но важно понять, как удалось так сильно изменить движение этого тела. Исследователям удалось провести серию симуляций свойств Диморфа, и теперь рисуется довольно драматичная картина.

Плотность Диморфа и валунов, которые составляют его поверхность были оценены на основе данных, которые собрал аппарат DART до столкновения. В сочетании с другими данным, исследователи выяснили, что Диморф представляет из себя груду камней, похожую на астероида Рюгу и Бенну, которые также посетили другие космические миссии.

Ученые полагают, что Диморф является скоплением материала, который сбрасывает его астероид-напарник Дидим при вращении. Именно по это причине Диморф повел себя крайне странно во время удара аппаратом DART. По сути, удар изменил внешний вид Диморф навсегда, но не оставил ударного кратера.

Диморф имеет диаметр около 160 метров по сравнению с 780 метрами Дидима. Столкновение с DART на высокой скорости 6,6 км/с придало достаточно энергии, чтобы внешний вид астероида изменился навсегда. Но материал, из которого состоит Диморф, настолько рыхлый, что удар привел к перестройке всего астероида. Кратера не осталось, потому что весь астероид изменился вокруг места падения.

Подобное уже происходило ранее, когда другой аппарат OSIRIS-REx коснулся поверхности астероида Бенну, чтобы взять образец почвы. Он погрузился в рыхлый материал, из которого состоит этот астероид.

Ожидается, что Европейское космическое агентство запустит последующую миссию под названием Hera, которая отправится и изучит новую конфигурацию системы – исследователи уверены, что Hera найдет измененный астероид, но не кратер.

Напомним, что случилось с камнями, улетевшими в космос после столкновения с аппаратом DART. Эти обломки наблюдали как наземные телескопы, так и космический телескоп Хаббл. Также за последствиями удара наблюдал зонд LICIACube, который незадолго до "космического ДТП" отделился от аппарата DART.