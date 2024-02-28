Названа формула идеальной бутылки вина: как выбрать напиток и не пожалеть о своем выборе

Исследователи рассказали, на какие факторы следует обратить внимание при выборе вина, чтобы не разочароваться в своем выборе.

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Многие люде не против пропустить бокал вина после работы, однако далеко не все способны отличить Пино Гриджио от удешевленного продукта. Ученые уверяют, не стоит расстраиваться — наука может помочь выбрать идеальную бутылку вина, которая непременно придется вам по вкусу, пишет Daily Mail.

Новое исследование показывает, что цвет бутылки, тип пробки и даже стиль этикетки могут повлиять на вкус напитка, а потому на них стоит обратить внимание. Ученые также обнаружили, что в случае белых и розовых вин цвет бутылки на самом деле играет важную роль и может придать напитку "вкус вареной капусты".

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Бутылка

Сам по себе сосуд едва ли может повлиять на вкус вина, он зависит от баланса летучих химических веществ, образующихся при брожении винограда. Однако ученые обнаружили, что эти химикаты чувствительны к ультрафиолетовому излучению при естественном искусственном освещении.

В то же время прозрачные бутылки пропускают свет к напитку и запускают реакции, способные испортить его вкус. Например, в 2022 году ученые из Университета Тренто поместили бутылки Шардоне и Пино Гриджио на солнце на 7 дней. Результаты показали, что вино в прозрачных бутылках потеряло от 30 до 70% химических веществ, ответственных за цветочные и древесные ноты.

Более того, когда свет попадает на вино, аминокислоты вступают в реакцию и образуют соединения серы, которые могут придать напитку запах вареной капусты, мокрой собаки и даже сточных вод. В результате ученые советуют избегать вин в неокрашенных бутылках, в особенности, когда речь идет о белых, розовых или игристых винах.

Этикетка

По словам психолога из Оксфордского университета, профессора Чарльза Спенса, этикетка на бутылке вина может рассказать вам о сорте винограда и назвать год, когда он был собран. Однако это не все, ученый также считает, что этикетка на самом деле оказывает большое влияние на наше восприятие вина.

Например, более информативная и дорогая этикетка может сделать вино более приятным на вкус. Если потребитель видит этикетку, похожую на ту, которую он видел на дорогом вине, это подсознательно вызывает у него ожидание качества.

Однако дело не только в этом. Исследование 2021 года показало, что людям нравится вино, если им говорят, что оно дороже. Профессор Спенс также обнаружил, что подсказки в описании бутылки побуждают нас выбирать определенные вкусы, например, более обширное описание на этикетке подготавливает нас к более глубокому и богатому вкусу.

Простыми словами, чтобы получить больше вкуса без дополнительных затрат, выберите красивую этикетку с множеством вкусовых примечаний.

Пробка

Этот вопрос остается спорным до сих пор: ученые все еще не определились, что лучше — пробки или закручивающиеся крышки. Исследователи полагают, что все может зависеть от вкуса. Еще в 2017 году профессора Спенс протестировал два вина в слепой дегустации: перед подачей вина участники либо слышали звук пробки или отвинчивания крышки, либо сами открывали бутылки того или иного вида.

Результаты показали, что вино с пробкой воспринималось на 15% качественнее, чем вино с крышкой. Также реципиенты пришли к выводу, что оно на 20% лучше для праздника и на 16% лучше создает праздничное настроение. По словам профессора Спенса, оказалось, что даже простого звука выдергиваемой пробки достаточно, чтобы улучшить вкус вина.

Аэрация

Перед употреблением вина эксперты советуют сначала аэрировать его. Аэрация чрезвычайно проста и ее часто называют "позволением вину подышать". Почему это важно?

Когда напиток подвергается воздействию воздуха, происходит сразу два процесса: испарение и насыщение кислородом. В результате этанол и сульфиты, которые могут оставлять неприятный запах, исчезнут, а окисление при небольшом насыщении кислородом сделает букет вина даже с самым дешевым вкусом более богатым.

Чтобы добиться этого эффекта, вы можете либо перелить вино в графин, либо просто дать ему постоять несколько минут перед подачей на стол.

Бокал

По словам исследователей, чтобы получить максимальное удовольствие от бокала вина, также следует позаботиться и о правильном бокале.

Еще в 2015 году система камер, разработанная японскими учеными показала, как именно меняется аромат вина, когда пары этанола выходят из бокала. Результаты свидетельствуют о том, что традиционный винный бокал создает "кольцо" паров этанола по краю бокала.

Исследователи пришли к выводу, что именно этот кольцевой феномен и позволяет нам наслаждаться ароматом вина без вмешательства газообразного этанола. Соответственно, форма бокала имеет очень сложный функциональный дизайн для дегустации и наслаждения вином. Таким образом ученые считают, что для получения наибольшего положительного эффекта от употребления вина, стоит позаботиться и купить хорошие бокалы с большим диаметром.

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