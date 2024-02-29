Сырое молоко полезно для здоровья: ученые рассказали, почему это не так

Исследователи говорят, что пастеризация молока буквально спасает нас от серьезных проблем со здоровьем.

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Пастеризация продуктов питания, на самом деле, находится в одном ряду с мытьем рук и вакцинацией, являясь величайшим достижением здравоохранения в истории. Но даже у таких научно обоснованных фактов есть свои скептики, пишет IFLScience.

Многие из таких скептиков утверждают, что "сырое" молоко намного здоровее, чем его пастеризованный аналог.

Для того, чтобы разобраться в вопросе сперва необходимо понять, что такое пастеризация. Процесс был назван в честь ученого Луи Пастера, который в 1860-х годах показал, что тепловая обработка может предотвращаться порчу вина и пива, а также термическая обработка молока может уничтожать в нем микробов и увеличивать срок хранения.

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Существуют разные методы пастеризации молока, но все они предполагают нагревание молока до необходимой температуры на протяжении определенного времени. Этого хватает, чтобы уничтожить бактерии, такие как микобактерия туберкулеза.

Также на прилавках можно увидеть молоко с маркировкой "ультрапастеризованное". Это наиболее экстремальная форма пастеризации, которая предусматривает высокие температуры и стерильную упаковку, что позволяет хранить продукт вне холодильника месяцами.

Молоко далеко не единственный продукт, который подвергается пастеризации. Вэ том списке также находятся соки, мука и даже алкогольные напитки.

В это же время, некоторые люди утверждают, что "сырое" молоко вкуснее пастеризованного. Такое утверждение сложно опровергнуть с помощью науки, но риски, которое оно несет, перевешивают его вкусовые качества.

Также часто говорят, что пастеризация молока убивает в нем полезные пробиотические организмы, которые выделяют лактазу – фермент, позволяющий расщеплять лактозу, которой нет у людей с непереносимостью лактозы.

Такому утверждению нет никаких научных доказательств. Молоко в обоих случая содержит лактозу, но нет никаких данных, что в нем есть лактаза. Причиной непереносимости лактозы является не пастеризация, а наше ДНК.

Приверженцы сырого молока утверждают, что оно полезнее для организма, чем пастеризованное. Исследования показывают, что пастеризация не меняет существенным образом питательную ценность молока. Термическая обработка может снижать уровень некоторых витаминов в молоке, но их изначальное количество настолько мало, что не может принести пользу организму.

Другие утверждают, что сырое молоко можно пить, если оно поставляет из "чистой фермы", оно "органическое" и так далее. В действительности же, полностью устранить риски невозможно. Даже фермы, которые регулярно проверяют молоко на содержание микробов, могут пропустить небольшое загрязнение, которое вероятно, обернется для потребителей большими проблемами.

Органическое земледелие также не может предотвратить загрязнение, и даже самые здоровые животные могут содержать бактерии, представляющие угрозу для человека.

В это же время, наибольшую угрозу в сыром молоке несут несколько видов бактерий, среди которых кампилобактерии, бруцеллы и листерии. Этот набор бактерий, фактически, говорит нам о том, что сырое молоко – один из самых рискованных продуктов для употребления.

Заражение любой из перечисленных бактерий может привести к диарее, в лучшем случае. В худшем случае присутствует риск заражения туберкулезом крупного рогатого скота, а также некоторыми инфекциями, которые вызывают почечную недостаточность.

Напомним, ученые рассказали, стоит ли мыть рис перед приготовлением. Исследователи полагают, что промывание крупы может быть хорошей идеей, но вовсе не для того, чтобы избавиться от лишнего крахмала, как считают многие.