Неожиданный поворот. Чтобы сократить количество самоубийств, нужно перестать выкачивать нефть

Новое исследование подтвердило связь между количеством самоубийств в мире и показателями загрязнения воздуха.

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Теория о том, что существует связь между загрязнением воздуха и самоубийствами существует уже давно. Однако теперь ученые смогли подтвердить ее существование, более того, связь оказалась не просто реальной, а значительно более понятной, чем считалось ранее, пишет IFLScience.

Если угрозы климатического кризиса и потенциальной гибели планеты, и всего живого на ней, недостаточно, чтобы прекратить добычу и сжигание ископаемого топлива, ученые предлагают еще одну — уменьшить количество самоубийств. Отметим, что уровень самоубийств сегодня снижается во всем мире, однако он упадет значительно быстрее, если люди откажутся от ископаемого топлива.

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В ходе нового исследования ученые хотели выделить роль загрязнения планеты в самоубийствах в отличие от всех других вещей, которые могут быть связаны между собой. Доктор Тамма Карлтон из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре вместе с коллегами исследовали периоды, когда загрязнение возрастало без изменения других факторов. Отметим, что такое происходит, когда слой теплого воздуха удерживает холодный воздух над собой, предотвращая рассеивание загрязняющих веществ, тем самым вызывая локальное накопление. По словам Картон, некоторые города по всему миру в действительности особенно склонны к таким инверсиям из-за расположения близлежащих холмов.

Авторы отмечают, если связь между уровнем самоубийств и загрязнением носит хронический характер и отражает долгосрочное воздействие — этот метод не сработал бы, однако если связь носит острый характер — инверсия представляет собой метод, позволяющий "устранить" все дополнительные факторы.

В своей работе ученые проанализировали данные в период с 2000 по 2019 годы и обнаружили рост уровня самоубийств приблизительно на 25% в китайских округах всего за 2 недели, когда инверсии привели к резкому повышению уровню загрязнения. Таким образом ученые обнаружили, что уровень самоубийств действительно сильно возрастает с ростом загрязнения воздуха. При этом эффект наиболее заметен среди пожилых женщин — в 2,5 раза больше.

Команда отмечает, у них есть несколько предположений, почему в зоне риска оказались пожилые женщины, однако сейчас у ученых попросту нет возможности проверить эти догадки. Данные также свидетельствуют, что в течение нескольких недель после инверсии уровень самоубийств также сохраняется на своем обычном уровне, а не снижается еще больше после пика.

По словам Карлтон, они с коллегами заинтересовались этой темой после того, как обнаружилось, что жара увеличивает количество самоубийств в Индии. В то же время наблюдения показывают, что уровень самоубийств во всем мире напротив — сокращается, несмотря на повышение температуры и климатический кризис. Исследователи полагают, что этот спад смертности на самом деле связан со снижением уровня загрязнения воздуха.

Команда также полагает, что самоубийства на самом деле являются лишь верхушкой айсберга психологических и психических проблем, с которыми сталкиваются люди из-за загрязнения воздуха. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Sustainability и предполагают, что проблему самоубийств и психического здоровья человечества на самом деле нужно решать не только на индивидуальном уровне, но также и на общемировом, улучшая экологию нашей планеты.

Ранее Фокус писал о том, что чем ближе климатическая катастрофа, тем больше нефти мы выкачиваем.