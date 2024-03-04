По-настоящему магическое число: страх перед хищниками помог людям придумать цифру 0

Исследователи говорят, что концепция ноля уходит корнями далеко в наше прошлое.

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Нули используются во многих сферах нашей жизни, от астрономии до бухгалтерского учета и литературы. Ученые Бенджи Барнетт и Стив Флеминг из Университетского колледжа Лондона решили разобраться в том как, люди создали концепцию нуля, пишет New Scientist.

Для этого исследователи использовали магнитоэнцефалографию (МЭГ), чтобы записать магнитные поля, создаваемые мозгом 29 человек пока испытуемые выполняли всего две задачи.

В первом случае из просили расставить последовательно рисунки с точками от 0 до 5. Во втором задании участникам показали 10 чисел, также от 0 до 5, каждое в течение 250 миллисекунд. Половина чисел была оранжевого цвета, а остальные – синего. Затем добровольцев попросили сообщить, какие цвета имели наибольшее значение.

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Затем алгоритм машинного обучения сравнил активность мозга участников, когда они видели "0" и другие числа. Не секрет, что в мозге человека есть нейроны, которые реагируют на отдельно взятые числа: "1", "2" и также далее, по крайней мере до числа "9".

"Исследование показало, что нейронная активность в разных областях мозга в ответ на "0" была наиболее схожа с активностью, лежащей в основе числа "1". Более того, нейронная активность на число "0" больше отличалась от паттернов мозга, вызываемых другими числами, это позволяет предположить, что оно имеет место в начале нейронной числовой линии – рядом с "1", — говорят ученые.

Ученые также пытались найти сходство в реакциях мозга на "0" и пустой экран. Оказалось, что они оба активируют один и тот же образец активности мозга. Это говорит о том, что наше понимание концепции нуля, возможно, развилось благодаря восприятию пустоты.

"Если я антилопа в саванне и высматриваю хищников, активность мозга, которая заставляет меня решить: "Нет, я ничего не вижу", может быть предшественником числа "0", — говорит Барнетт.

По его словам, люди и животные, видимо, обладают одинаковой способностью понимать пустоту, но только люди пошли дальше и начали использовать нули.

Предыдущее исследование, в котором приняли участие более 650 человек, перенесших инсульт, показало, что около 15% человек не могли обрабатывать числа, содержащие нули после инсульта.

"Результаты нашего исследования вполне могут способствовать лучшему пониманию вышеупомянутого явления и помочь в разработке потенциальных методов лечения", — подчеркивают авторы исследования.

Хорхе Моралес из Северо-Восточного университета в Бостоне, штат Массачусетс, говорит, что, несмотря на важность нуля в математике и различных культурах, это исследование предполагает, что оно связано со способностью замечать пробелы и пустоту. Такую способность люди, видимо, разделяют с другими животными.

Напомним, древний торговец первым начал использовать дробные числа. Математика уходит корнями в далекие времена, являясь фундаментом сегодняшнего прогресса, но как оказалось, ее более сложные элементы начали использовать гораздо раньше, чем мы предполагали.