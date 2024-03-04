Охота на межзвездных гостей: предложен способ поймать нечто похожее на Оумуамуа (фото)

Хотя в Солнечной системе точно были обнаружены только 2 межзвездных объекта, астрономы считают, что их значительно больше.

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Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Planetary and Space Science, предложили свое видение миссии для изучения будущих межзвездных объектов, которые посетят Солнечную систему. Хотя точно были обнаружены только два таких объекта, новые телескопы позволят обнаружить большее их количество. Ученые считают, что миссия по сопровождению такого объекта, когда он покинет Солнечную систему позволит узнать, чем наш участок космоса отличается от всего, что находится за его пределами, пишет IFLScience.

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Межзвездные объекты — обычное дело в космосе

Известно, что гравитация крупных планет Солнечной системы время от времени выбрасывает кометы и астероиды за ее пределы. Как показывает моделирование, примерно 4 млрд лет назад гравитация Юпитера и Сатурна очень часто выбрасывала объекты из пояса Койпера в межзвездное пространство.

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Откуда в Солнечную систему прилетел межзвездный объект Оумуамуа: ученые знают ответ

Если это происходило в нашей Солнечной системе, то такое же может происходить и в других звездных системах. Таким образом в космос отправляются межзвездные странники, которые могут пролетать близко возле Солнца.

Если это происходило в нашей Солнечной системе, то такое же может происходить и в других звездных системах. Таким образом в космос отправляются межзвездные странники, которые могут пролетать близко возле Солнца Фото: NASA

На сегодняшний день астрономы подтвердили прохождение через Солнечную систему кометы 2I/Борисова и объекта Оумуамуа. Если межзвездная комета во многом похожа на местные кометы, то Оумуамуа явно представляет собой нечто иное. О его происхождении астрономы продолжают дискутировать уже много лет.

Авторы статьи считают, что в ближайшем будущем можно будет обнаружить новые межзвездные объекты, благодаря, например, Обсерватории имени Веры Рубин, которая начнет свою работу в следующем году. Считается, что новый телескоп позволит найти миллионы неизвестных объектов на краю Солнечной системы, некоторые из которых точно прибыли из другой звездной системы.

Поэтому ученые предлагают отправить космический аппарат для изучения одного из таких объектов, который сможет его догнать, а затем сопровождать в межзвездное пространство. Ученые считают, что NASA нужно принять эту идею, ведь подобная миссия даст возможность получить массу новой информации о космосе.

Межзвездный объект Оумуамуа был обнаружен в 2017 году Фото: ESO

Авторы статьи пишут, что неизвестно, сколько именно будет обнаружено межзвездных объектов, но они точно появятся в Солнечной системе в ближайшем будущем. При этом такие объекты могут подлететь очень близко к Земле, что позволит изучить их с близкого расстояния.

Как поймать нечто похожее на Оумуамуа?

По словам ученых, любой межзвездный объект должен двигаться с огромной скоростью, иначе он попадет под влияние гравитации Солнца, что конечно же облегчило бы его изучение. В то же время ученые считают, что такой объект будет двигаться достаточно медленно, чтобы его мог поймать космический аппарат, даже с нынешними технологиями.

Но здесь возникают определенные трудности. Для данной миссии аппарат должен быть запущен либо с Земли, либо же из космоса. Моделирование показывает, что межзвездный объект будет находится в пределах 1,5 млрд км от Земли (примерно расстояние до Сатурна) в течение 770 дней. Это значит, что все должно быть готово к запуску в любое время, ведь неизвестно, когда в Солнечной системе будет обнаружен новый космический странник.

Межзвездная комета 2I/Борисова была обнаружена в 2019 году Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Хотя запуск космического аппарата с Земли, как показывает моделирование, будет более эффективным в плане перехвата межзвездного объекта, на подготовку ракеты-носителя нужно потратить не больше месяца с момента его обнаружения. Но это очень короткий период времени, а это значит, что ракету-носитель нужно держать на стартовой площадке в течение нескольких лет, пока не будет обнаружен космический странник.

Поэтому ученые предлагают другой вариант. Они считают, что полностью подготовленный космический аппарат нужно отправить на орбиту. Когда будет обнаружена подходящая цель аппарат запустит свои двигатели, воспользуется гравитацией Земли для набора скорости и сможет долететь до межзвездного объекта.

Авторы считают, что подготовка такого аппарата и вывод его на орбиту в готовом виде обойдется менее чем в 1 млрд долларов. То есть по стоимости эта миссия эквивалента таким миссиям NASA, как "Люси", которая улетела изучать троянские астроиды Юпитера и "Психея" — изучит самый драгоценный астероид в Солнечной системе.

Как уже писал Фокус, в прошлом году аппарат "Люси" сделал неожиданное открытие в главном поясе астероидов.

Также Фокус писал о том, почему до сих пор не идет добыча ценных элементов на астероиде (16) Психея, который считается самым дорогостоящим подобным объектом в ближайшем космосе.